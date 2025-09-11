Coletânea do Seminário Internacional do Agronegócio 2025 será lançada dia 25

Será lançado em 25 de setembro, às 8h30, na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso Desembargador João Antônio Neto (Esmagis-MT), a coletânea do “Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio 2025”. A obra, uma realização conjunta da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Sistema Famato) e da Escola, conta com organização do diretor-geral da Esmagis-MT, desembargador Márcio Vidal, do presidente do Sistema Famato, Vilmondes Tomain, e do coordenador jurídico do Sistema Famato, advogado Rodrigo Bressane.

Segundo Vidal, a coletânea tem por finalidade divulgar os principais resultados e reflexões do seminário, promovendo o conhecimento e o diálogo entre especialistas, magistrados e representantes do setor produtivo, além de fomentar pesquisas e valorizar a produção científica voltada ao agronegócio no Brasil.

Realizado nos dias 22 e 23 de maio deste ano, o 6º Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio reuniu desembargadores, juízes, servidores do Judiciário estadual, representantes do sistema de justiça, produtores rurais e estudantes. Foram parceiros na realização do evento a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt); a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-MT); a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB-MT), por meio da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso (ESA-MT); e a Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Faculdade de Direito.

Representantes de diversas instituições foram convidados para o lançamento da coletânea: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade do Estado de Mato Grosso, Sistema Famato, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Frente Parlamentar da Agropecuária, Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá, Comissão de Agronegócio da OAB/MT, Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, Fórum Mato-grossense da Agropecuária, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Escola Superior da Advocacia, Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, Faculdade de Direito da UFMT, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Prefeitura Municipal de Cuiabá, Frente Parlamentar da Agropecuária de Mato Grosso, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso, Federação das Indústrias de Mato Grosso, Grupo Bom Futuro, Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, Escola Judicial da 23ª Região, Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Faculdade de Direito da UNIC Beira Rio, Universidade de Cuiabá, Centro Universitário de Várzea Grande, Associação Mato-Grossense de Magistrados, Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria-Geral), Instituto dos Advogados Mato-grossenses, Academia Mato-grossense de Direito, Academia Mato-grossense de Magistrados, Escola da Magistratura Mato-Grossense, Escola Superior de Contas Benedicto Sant’Ana da Silva Freire e Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso.

Clique neste link para se inscrever para participar do lançamento.

Neste link você pode ver as fotos do Seminário Internacional.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.

Autor: Lígia Saito Fotografo: Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT