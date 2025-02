Coletas de sangue estão sendo feitas em 16 unidades de saúde

Os equipamentos foram levados sob pretexto de realização de manutenção

A Guarda Municipal de Várzea Grande recuperou no final da tarde de hoje (31), dois geradores que haviam sido furtados do Departamento de Água e Esgoto (DAE-VG). O suspeito estava conduzindo um caminhão de cor vermelha e foi abordado pelos GMs, em fiscalização de rotina. O motorista e os equipamentos furtados foram encaminhados para a Central de Flagrantes, para o registro da ocorrência.

Durante a abordagem, o motorista alegou que foi contratado por uma outra pessoa para efetuar o transporte dos equipamentos.

Os geradores foram furtados no dia 14 de novembro de 2024 às 18h40, na sede da autarquia na Avenida Júlio Campos por um caminhão munck para fazer “suposta manutenção” no equipamento na secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. A atual diretoria do DAE foi informada sobre o desaparecimento no dia 18 de janeiro de 2025, quando um representante da autarquia foi buscar os geradores na secretaria e descobriu que eles nunca chegaram até lá.

O presidente do DAE, Sandro Azambuja, relata que a autarquia sofre com diversos transtornos causados por criminosos. “O DAE sofre com muitos crimes de roubos e de vandalismo. Junto com as forças de segurança, não vamos tolerar ações criminosas que prejudicam o abastecimento de água e os serviços essenciais à população. Estamos empenhados em proteger nossas estruturas e garantir um serviço de qualidade para Várzea Grande”, relata o presidente do DAE, Sandro Azambuja.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT