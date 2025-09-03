Colisão entre quatro caminhões deixa um homem ferido em Primavera do Leste

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) promove, até sábado (6.9), a edição Centro-Oeste do Camping Escolar Regional, em Cuiabá e Várzea Grande, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O evento apresenta a rotina de alto rendimento a 69 atletas com idade entre 11 e 18 anos de cinco estados e do Distrito Federal, incluindo 45 de Mato Grosso.

Durante o Camping, os esportistas com deficiência participam de treinamentos, testes físicos e palestras, além de receberem atendimento de uma equipe multidisciplinar. Atletismo, natação e tênis de mesa são as modalidades abrangidas nesta edição.

As atividades ocorrem das 8h às 19h, na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, que concentra o atletismo e a natação, e no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande, que recebe os atletas de tênis de mesa.

De Mato Grosso, são 20 competidores do atletismo, 18 da natação e mais sete de tênis de mesa, representando os municípios de Alta Floresta, Campo Verde, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Nossa Senhora do Livramento, Paranatinga, Rondonópolis, e Várzea Grande. Na comissão técnica do evento estão também 11 técnicos do Estado.

Para o coordenador local do Camping e Supervisor Externo do Centro de Referência Paralímpico de Várzea Grande, Altemir Trapp, sediar o evento é muito importante para o desenvolvimento do esporte paralímpico no Estado.

“Essa é a primeira edição deste formato na região Centro-Oeste. Ter Mato Grosso como sede destaca a valorização do paradesporto no Estado e a credibilidade que vem obtendo em sediar eventos paralímpicos”, afirma Altemir.

A realização do Camping Escolar Regional em Mato Grosso é uma Cooperação Técnica entre o Comitê Paralímpico Brasileiro, Governo do Estado de Mato Grosso e Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Camping Escolar Paralímpico

O Camping Escolar Paralímpico é realizado desde 2018 e tem como objetivo desenvolver jovens que se destacaram nas Paralimpíadas Escolares.

Inéditos dentro do calendário do CPB, os Campings regionais estrearam em junho deste ano, no Rio de Janeiro (RJ). Até novembro, as atividades passarão ainda por Fortaleza (CE), Blumenau (SC) e Manaus (AM).

Participam do evento em Cuiabá e Várzea atletas com idade entre 11 e 18 anos do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins.

Fonte: Governo MT – MT