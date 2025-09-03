MATO GROSSO
Colisão entre quatro caminhões deixa um homem ferido em Primavera do Leste
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu na terça-feira (2.9), por volta das 14h40, um acidente envolvendo quatro caminhões, na rodovia MT-130 à aproximadamente 15 km sentido Paranatinga, no município de Primavera do Leste (a 234km de Cuiabá).
Ao chegarem no local, os bombeiros militares da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar socorreram um homem de 52 anos, condutor de um caminhão-caçamba branco que apresentava escoriações pelo corpo, dores lombares e na perna esquerda, além de um quadro de confusão mental.
Após o Atendimento Pré-Hospitalar, o mesmo foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Primavera do Leste. Os outros três motoristas envolvidos, não sofreram ferimentos. A concessionária Rota dos Grãos ficou responsável pela remoção dos veículos e limpeza da pista. A Polícia Militar também prestou apoio durante a ocorrência.
Alerta
O CBMMT reforça que a atenção redobrada e o respeito às normas de trânsito são essenciais para a segurança nas rodovias. Em caso de emergência, a orientação é acionar imediatamente o telefone 193.
Comitê Paralímpico Brasileiro promove camping de alto rendimento em Mato Grosso
O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) promove, até sábado (6.9), a edição Centro-Oeste do Camping Escolar Regional, em Cuiabá e Várzea Grande, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O evento apresenta a rotina de alto rendimento a 69 atletas com idade entre 11 e 18 anos de cinco estados e do Distrito Federal, incluindo 45 de Mato Grosso.
Durante o Camping, os esportistas com deficiência participam de treinamentos, testes físicos e palestras, além de receberem atendimento de uma equipe multidisciplinar. Atletismo, natação e tênis de mesa são as modalidades abrangidas nesta edição.
As atividades ocorrem das 8h às 19h, na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, que concentra o atletismo e a natação, e no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande, que recebe os atletas de tênis de mesa.
De Mato Grosso, são 20 competidores do atletismo, 18 da natação e mais sete de tênis de mesa, representando os municípios de Alta Floresta, Campo Verde, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Nossa Senhora do Livramento, Paranatinga, Rondonópolis, e Várzea Grande. Na comissão técnica do evento estão também 11 técnicos do Estado.
Para o coordenador local do Camping e Supervisor Externo do Centro de Referência Paralímpico de Várzea Grande, Altemir Trapp, sediar o evento é muito importante para o desenvolvimento do esporte paralímpico no Estado.
“Essa é a primeira edição deste formato na região Centro-Oeste. Ter Mato Grosso como sede destaca a valorização do paradesporto no Estado e a credibilidade que vem obtendo em sediar eventos paralímpicos”, afirma Altemir.
A realização do Camping Escolar Regional em Mato Grosso é uma Cooperação Técnica entre o Comitê Paralímpico Brasileiro, Governo do Estado de Mato Grosso e Prefeitura Municipal de Várzea Grande.
Camping Escolar Paralímpico
O Camping Escolar Paralímpico é realizado desde 2018 e tem como objetivo desenvolver jovens que se destacaram nas Paralimpíadas Escolares.
Inéditos dentro do calendário do CPB, os Campings regionais estrearam em junho deste ano, no Rio de Janeiro (RJ). Até novembro, as atividades passarão ainda por Fortaleza (CE), Blumenau (SC) e Manaus (AM).
Participam do evento em Cuiabá e Várzea atletas com idade entre 11 e 18 anos do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins.
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros atua na contenção de aproximadamente 950 metros óleo diesel
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atuou, nesta terça-feira (2.9), na contenção de óleo diesel deixado por veículo na Avenida Belo Horizonte, no município de Primavera do Leste (a 243 km de Cuiabá).
A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) constatou que o veículo que passou pelo local deixou aproximadamente 950 metros do líquido inflamável espalhado pela avenida.
Os bombeiros militares realizaram a contenção do material com o uso de areia, eliminando o risco de quedas de motociclistas ou outros tipos de acidentes, e garantindo a segurança da via para condutores e pedestres.
