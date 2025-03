Colisão grave entre carro de passeio e carreta deixa mortos e feridos na BR-158

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado para atender a uma grave colisão na terça-feira (18.3) por volta das 18h45, entre um veículo de passeio e uma carreta, na BR-158, saída para o município de Água Boa (525 km de Cuiabá).

Ao chegarem ao local do acidente, os bombeiros da 4ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (4ª CIBM) encontraram quatro vítimas do impacto frontal, que já haviam sido retiradas do veículo. As vítimas foram encaminhadas pelo CBMMT ao hospital para receberem cuidados médicos necessários.

Posteriormente, os bombeiros retornaram ao local do acidente e encontraram duas vítimas fatais, que estavam presas nas ferragens do veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia técnica foram acionadas para realizar os procedimentos legais. Após a liberação das autoridades, os corpos das vítimas foram retirados do local e entregues à Polícia Civil (PC).

O caso foi registrado pela equipe da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, que também prestou apoio no local.

O CBMMT não tem informações sobre o estado de saúde das vítimas encaminhadas ao hospital.

