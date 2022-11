Colniza abre inscrição para advogados atuarem como defensores dativos na unidade judicial

O Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (InovaJusMT) participará do maior festival de laboratórios de inovação do Judiciário brasileiro, o FestLabs 2022, que será realizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro, em Recife (PE). O Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (InovaJusMT) participará do maior festival de laboratórios de inovação do Judiciário brasileiro, o FestLabs 2022, que será realizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro, em Recife (PE).

A proposta é debater temas para construir um Judiciário mais inclusivo, inovador e humanizado.

A coordenadora do InovaJusMT, juíza Viviane Brito Rebello, recebeu o convite dos organizadores do festival, a Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) e o Instituto de Inovações Aplicadas ao TJPE (IDEIAS TJPE), para que o laboratório do judiciário mato-grossense participasse do evento. “Foi um prazer tomar conhecimento dessa iniciativa que é do CNJ e realizado pelos laboratórios de inovação dos Tribunais dos Estados, neste ano TJPE”, afirma.

Na programação estão prevista oficinas, palestras, exposições, troca de experiências, feira de ciências, cultura e arte, e outras diversas atividades. “No festival teremos a oportunidade de conhecer o que está sendo feito pelos tribunais e também mostrar o que a gente tem trabalhado no quesito inovação”, explica a juíza.

“Através dessa troca de informações e ideias podemos analisar o que podemos trazer para Mato Grosso. Acho muito importante essa troca de experiências para conseguirmos encontrar outras formas e maneiras de dar segmento aos projetos de inovação nos tribunais de justiça de todo o país”, comenta Viviane Rebello.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição de imagens. Arte colorida do evento. Assinam a peça os logos do TJPE, ESMAPE, IDEIAS e CNJ.

Alcione dos Anjos

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT