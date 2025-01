Com 89% da obra executada, Centro Logístico será referência estadual em gestão de estoques de medicamentos

As obras do Centro Logístico de Abastecimento e Distribuição (Celad), em Cuiabá, estão próximas de serem concluídas. A obra já está com 89% de execução, e a previsão é de que o empreendimento seja entregue à população ainda em 2025, conforme o cronograma da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT).

Com o total de 20.429,30 m² de área construída, o local está sendo projetado para se tornar a principal unidade estadual de armazenamento e distribuição de medicamentos e compostos para os 142 municípios de Mato Grosso. Além disso, o local atenderá às demandas logísticas das Secretarias de Estado de Educação e de Planejamento.

O investimento previsto pelo Governo do Estado para a obra é de aproximadamente R$ 73 milhões. Até agora, foram executados os serviços de concretagem, que servirá de base para estrutura, seguido da montagem da estrutura e seu fechamento. Também foram construídos o bloco administrativo e a cabine de energia.

As próximas etapas a serem concluídas são a concretagem do pátio e iluminação externa, acabamentos do setor administrativo, a parte elétrica de alta tensão e os serviços de alarme e detecção de incêndio.

Atualmente, as obras estão concentradas em atividades para garantir padrões modernos de armazenamento e segurança, como o fechamento com isopainel, tratamento de juntas de piso, concretagem do pavimento externo, cabeamento elétrico e pintura epóxi.

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, destacou a importância do Celad para a eficiência da Rede Estadual de Saúde.

“A finalização do Celad não só vai aprimorar a logística e a distribuição de medicamentos, como também garantirá que todo o processo de armazenamento esteja em conformidade com as normas, assegurando a segurança e a eficácia na entrega dos insumos fundamentais para a saúde da população”, declarou.

Já a secretária adjunta de Infraestrutura e Tecnologia da Informação da SES, Mayara Galvão, destacou que a previsão de entrega da obra é para 2025.

“As obras do Celad estão entrando em fase de finalização e o nosso cronograma prevê a conclusão ainda em 2025. O nosso objetivo é disponibilizar uma estrutura ampla e moderna para garantir o armazenamento seguro dos itens relacionados à assistência farmacêutica da SES”, concluiu.

Fonte: Governo MT – MT