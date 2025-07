Com 98% de cobertura, coleta de lixo avança e Prefeitura cria rigor de controle

Após o prazo de 30 dias estipulado em notificação oficial, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, promoveu um novo encontro com representantes da empresa responsável pela coleta de lixo na capital. Ao lado do secretário da Limpurb (Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos), Felippe Wellaton, o prefeito confirmou que o compromisso firmado com a empresa está sendo cumprido e que a coleta já atinge 98% de cobertura em Cuiabá. A partir de agora, segundo ele, a prefeitura realizará encontros bimestrais para monitorar os avanços e corrigir eventuais falhas.

A reunião foi realizada no gabinete do prefeito na tarde desta quarta-feira (2), com a presença dos proprietários e responsáveis técnicos da Locar. “A fiscalização vai continuar, porque o nosso compromisso é com o povo cuiabano. Mas eu preciso reconhecer que a empresa teve postura e está honrando o pacto que firmamos. Estão corrigindo as falhas e alcançando a regularização”, declarou Abilio.

O secretário da Limpurb reforçou que a regularização da coleta está sendo acompanhada tecnicamente e que a prefeitura também vem cumprindo sua parte. “Estamos com os pagamentos rigorosamente em dia, o que é fundamental para que o serviço continue avançando. E, além disso, já temos projetos prontos para aperfeiçoar ainda mais a coleta de lixo para os cuiabanos”, destacou Wellaton.

Durante a reunião, foram apresentados novos dados da cobertura georreferenciada da coleta, que apontam evolução significativa desde a notificação oficial feita em junho. A expectativa da gestão é que, com o cronograma de reuniões fixas, a cidade mantenha a coleta eficiente e avance com novos investimentos na área de zeladoria urbana.

#PraCegoVer

Imagem da sala do prefeito em reunião com secretários e representantes da empresa responsável pela coleta de lixo de Cuiabá

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT