CIDADES
Com apoio da Prefeitura, atletas de Sinop conquistam pódio no Iron Biker Brasil 2025
O Iron Biker Brasil nasceu em 1993 com a proposta de se tornar a maior prova de mountain bike da América Latina. A maratona de dois dias é conhecida pelo alto nível do percurso. No primeiro dia de disputa, Elizângela e Yuri percorreram 81 quilômetros e enfrentaram 3.019 metros de altimetria. No segundo dia, o desafio foi de 62 quilômetros, com 1.741 metros de altimetria.
Elizângela Silva destacou a dimensão da conquista diante das dificuldades da competição e falou que as trilhas e a intensidade do trajeto foram verdadeiros testes de resistência. “O Iron Biker acontece desde 1993 e todos sabem que é uma prova de nível muito alto. Os melhores do Brasil estão lá e o trajeto é extremamente difícil. Para nós, foi uma superação. Aqui em Sinop treinamos em terrenos planos e chegar lá para enfrentar três mil metros de elevação em um único dia, foi algo desafiador. Posso dizer que foi um verdadeiro milagre o que conseguimos fazer”, afirmou.
A ciclista também ressaltou a relevância do apoio da Prefeitura para a conquista “Receber o apoio da Prefeitura de Sinop faz toda a diferença. Esse incentivo com passagens nos possibilita competir em lugares distantes e levar o nome da nossa cidade e do estado de Mato Grosso para todo o Brasil. Somos muito gratos por isso”, destacou Elizângela.
Yuri Dieysom compartilhou o mesmo sentimento de gratidão. “Volto para casa com o coração cheio de reconhecimento a todos que acreditam no meu trabalho. Quero agradecer especialmente à Prefeitura de Sinop, que não mediu esforços para viabilizar a nossa participação. Foram provas de altíssimo nível, que exigiram muito física e mentalmente. Foi um verdadeiro teste de resistência, estratégia e superação. Saímos com a sensação de dever cumprido e ainda mais motivados para os próximos desafios”, declarou o atleta.
Campeonato Brasileiro de Mountain Bike – XCM
No dia 31 de agosto, Elizângela Silva também conquistou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike – XCM, realizado em Maringá (PR). A atleta venceu na categoria B1. O percurso teve 84 quilômetros e 1.768 metros de altimetria.
A ciclista celebrou o resultado e lembrou sua trajetória na competição. “Com imensa alegria conquistei novamente o título de campeã brasileira na categoria B1. Fui campeã em 2023, vice-campeã em 2024 e também vice no Pan-Americano. Agora, em 2025, retomei o primeiro lugar. Essa vitória não é apenas minha. É fruto de muito treino, dedicação e, principalmente, do apoio de pessoas e empresas que acreditam em mim. Aos meus apoiadores, minha eterna gratidão por estarem ao meu lado nessa jornada”, declarou.
O ciclista Yuri Dieysom também participou do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. Assim como no Iron Biker, a participação contou com o suporte da Prefeitura, que busca incentivar e fomentar o esporte por meio do apoio à participação de atletas locais em grandes eventos esportivos.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Sine Sinop disponibiliza 402 vagas de emprego em diversas áreas nesta quinta (18)
Entre as vagas disponíveis, destacam-se oportunidades para auxiliar de linha de produção, com 30 postos em aberto, além de funções como ajudante de obras, pedreiro, motorista, soldador, atendente de lojas, cozinheiro, mecânico, analista contábil, social media, recepcionista, auxiliar administrativo, entre outras.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o número expressivo reflete a diversidade e a força do mercado sinopense, que continua em expansão. “São vagas que abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiências, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho formal”, destacou a coordenação local do Sine.
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer à unidade do Sine Sinop, localizada no Ganha Tempo (Avenida das Acácias, nº 280, Centro), portando documentos pessoais, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Também é possível consultar vagas e realizar agendamento pelo aplicativo Sine Fácil ou pelo portal do Ministério do Trabalho e Emprego.
Oportunidades que transformam vidas
A Prefeitura de Sinop reforça o compromisso com a valorização do trabalhador e com o desenvolvimento econômico da cidade. “Cada vaga preenchida representa não apenas uma conquista individual, mas também o fortalecimento de nossa economia e a construção de uma Sinop cada vez mais próspera”, afirma a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Obra do estacionamento da avenida dos Tarumãs avança e chega a 35% de conclusão
O secretário da pasta, Vilmar Scherer, acompanha a execução e esclarece que a obra beneficiará a população e organizará o trânsito na região. “É uma obra de suma importância para população e que organizará o fluxo de veículos nessa região. Serão mais de 40 vagas de estacionamento. Em nome do prefeito Roberto Dorner e vice Paulinho, agradeço a Câmara de Vereadores pela parceria nessa obra”, comentou.
A obra terá 848 metros quadrados de paver, 522 metros quadrados de paver drenante, 1.275,5 metros quadrados de grama, 125 unidades de piso tátil direcional colorido, 82 unidades de bate rodas, 26 unidades de piso tátil de alerta colorido. São estimados um investimento de pouco mais de R$ 99,9 mil, oriundos de emendas impositivas da Câmara Municipal de Vereadores.
A obra que possui um prazo de 180 dias para ser concluído, no momento, se concentra na instalação do pavimento.
A Prefeitura pede compreensão da população que frequenta essa região para as possíveis mudanças no trânsito pela execução do projeto. Ao passar pelo trecho, reduza a velocidade, redobre a atenção para garantir a segurança dos trabalhadores e dos próprios motoristas.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Polícia Civil de Alto Boa Vista conclui inquérito e indicia homem por feminicídio majorado
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Alto Boa Vista, concluiu a investigação para apurar o...
Polícia Militar deflagra Operação Força Total nos 142 municípios de Mato Grosso
A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18.9), em todos os comandos regionais do estado, a...
PRF promove Comando de Saúde para caminhoneiros em Rondonópolis
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará, nesta quinta-feira (18), das 8h às 12h, um Comando de Saúde voltado aos caminhoneiros...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
