Com apoio da Secel, 29ª Feira de Vinil e Criatividades começa nesta quinta-feira (10)

O governador Mauro Mendes entrega, nesta sexta-feira (11.4), 60 viaturas e 7 caminhões-pipa para municípios do interior do Estado. Os investimentos somam mais de R$ 11,3 milhões, realizados por meio de recursos próprios do Estado e em parceria com o senador Jayme Campos, por meio de emenda parlamentar.

Os caminhões-pipa serão entregues para os municípios de Aripuanã, Chapada dos Guimarães, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Rosário Oeste, Alto Garças e Nobres. O investimento total é de R$ 4,6 milhões, sendo R$ 3,1 milhões em emendas e R$ 1,5 milhão do Estado.

Já as viaturas serão distribuídas para os municípios: Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Paraguai, Arenápolis, Aripuanã, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, Boa Esperança do Norte, Cáceres, Carlinda, Chapada dos Guimarães, Claudia, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Diamantino, Dom Aquino, Glória D’Oeste, Guarantã do Norte, Ipiranga do Norte, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Juruena, Lambari D’Oeste, Mirassol D’Oeste, Nobres, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Olímpia, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte, Paranaíta, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Poconé, Ponte Branca, Porto Alegre do Norte, Rio Branco, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, São Félix do Araguaia, São José do Rio Claro, Sorriso, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte, União do Sul, Vera e Vila Bela da Santíssima Trindade.

Serviço

Governo entrega viaturas e caminhões-pipa para municípios de MT

Data: Sexta-feira (11.4), às 8h30

Local: Arena Pantanal – portão F

Fonte: Governo MT – MT