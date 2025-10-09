MATO GROSSO
Com apoio da Sedec, projeto nacional reúne membros do setor florestal em Lucas do Rio Verde
A cidade de Lucas do Rio Verde sediou, nesta quinta-feira (9.10), a etapa regional da Expedição Silvicultura, projeto que conta com o fomento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec). O evento reuniu produtores, empresários, pesquisadores e representantes do setor florestal para discutir o desenvolvimento sustentável da silvicultura em diferentes regiões do país e, principalmente, em Mato Grosso.
A Expedição Silvicultura, da empresa Canopy, é uma ação nacional, que tem como objetivo principal o mapeamento das florestas plantadas. A ação percorrerá 14 estados brasileiros, promovendo encontros regionais para mapear o avanço do setor e fortalecer a integração entre os diferentes elos da cadeia produtiva. O projeto também identificará desafios, compartilhará boas práticas e incentivará políticas públicas que contribuam para o crescimento sustentável da silvicultura no país.
A coordenadora de Desenvolvimento Florestal da Sedec, Larissa Neves, destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento do setor em Mato Grosso.
“A coleta e o levantamento de dados durante a Expedição Silvicultura são fundamentais para que possamos planejar ações assertivas e direcionar políticas públicas que incentivem o crescimento do setor. Mato Grosso tem um enorme potencial e está se consolidando como um novo polo florestal do país, unindo produtividade, inovação e sustentabilidade”, afirmou.
Durante o evento, representantes da iniciativa ressaltaram a importância de unir tecnologia e experiência de campo para ampliar o conhecimento sobre o setor florestal. Nesse contexto, o cofundador e CEO da Canopy, Fábio Gonçalves, explicou que o trabalho busca aprimorar as estimativas e aproximar a expedição dos produtores.
“Nós estamos indo para campo para validar o mapeamento feito por satélite e para poder melhorar as nossas estimativas de produtividade, além de conversar com o produtor florestal, entender quais são as condições dos plantios e os desafios que o produtor está enfrentando no campo. É uma oportunidade de iniciar uma campanha contínua de coleta de dados em campo, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento do setor florestal.”
Durante o encontro, foram debatidos temas como o potencial de Mato Grosso para o cultivo de florestas plantadas, a importância do setor para a diversificação econômica e as oportunidades de investimento na cadeia florestal. O evento também promoveu a troca de experiências entre especialistas e produtores locais, além de apresentar casos de sucesso e inovações tecnológicas voltadas ao segmento.
Expedição Silvicultura
Ao longo da expedição, serão analisadas diferentes espécies florestais, como eucalipto, pinus, teca, acácia-negra e araucária, além de outras variedades com relevância regional. O levantamento inclui medições de características biofísicas das árvores e o registro de informações relacionadas ao manejo, uso de insumos, adubação e práticas de proteção florestal.
A Expedição Silvicultura segue em andamento até novembro. O percurso começou em Belo Horizonte (MG), no dia 10 de setembro, e já passou por Vitória (ES), Eunápolis (BA) e Lucas do Rio Verde (MT). As próximas etapas ocorrem em Três Lagoas (MS), em 16 de outubro; Botucatu (SP), no dia 22; Curitiba (PR), em 27; Lages (SC), em 31 de outubro; e será concluída em Porto Alegre (RS), no dia 7 de novembro.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Festival celebra a cultura nordestina com atrações musicais e gastronomia
A 3ª edição do Festival Multicultural Arte Nordestina vai celebrar e difundir a riqueza da cultura nordestina, nesta sexta-feira e sábado (10 e 11.10), na Praça Santos Dumont, em Cuiabá.
Patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) via emenda parlamentar, o evento se consolida como um símbolo de diversidade e de integração cultural.
As atrações incluem shows regionais de forró e outros ritmos nordestinos, ala gastronômica com pratos típicos, como baião de dois, acarajé, carne de sol e tapioca. Também haverá feira com produtos de artesãos regionais, fortalecendo o empreendedorismo criativo.
Além das atrações musicais e da gastronomia, a Praça Santos Dumont recebe decoração temática inspirada nos ícones da cultura nordestina. O evento terá ainda toda a estrutura necessária para garantir a segurança e conforto dos participantes.
Mais de 40 mil nordestinos vivem em Mato Grosso atualmente, segundo estimativa da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), sendo cerca de 28 mil apenas em Cuiabá. Com o Festival, busca-se o resgate das tradições, bem como a oferta de um importante espaço de lazer e convivência para toda a comunidade.
Após o sucesso das primeiras edições, a expectativa dos organizadores é receber um público ainda mais expressivo neste fim de semana. A realização é do Instituto Elevar.
Serviço | Festival Multicultural Arte Nordestina
Data: sexta-feira e sábado (10 e 11.10) e sábado (11.10)
Horário: 18h às 23h
Local: Praça Santos Dumont, Cuiabá
Entrada gratuita
*Com informações da Assessoria
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
“Mato Grosso é a definição de produção sustentável”, afirma presidente de ONG americana
Mato Grosso foi apontado como exemplo mundial de produção sustentável pelo presidente do Earth Innovation Institute, Daniel Nepstad, durante o Seminário Pré-COP 30, realizado nesta quinta-feira (9.10), em Brasília.
O evento, promovido pelo Governo de Mato Grosso e pelo Instituto PCI (Produzir, Conservar e Incluir), reuniu autoridades nacionais e internacionais para discutir o futuro da agenda ambiental global.
“O mundo depende da soja, da carne, do algodão e de outros produtos que vêm de Mato Grosso. O Estado produz muito mais do que consome. Mas o que realmente importa é como esses produtos são gerados. E, para mim, sem dúvidas, Mato Grosso é a definição de commodities sustentáveis. Porque aqui não se trata apenas de verificar se um produtor desmatou ou não. Aqui se mede o desempenho ambiental, social e produtivo em toda a escala: indígenas, assentados, comunidades tradicionais e grandes produtores. Mato Grosso tem métricas, metas e governança. É pioneiro. É referência”, pontuou.
A enviada especial do Clima e Florestas da Embaixada da Noruega, Inês Marques, também registrou a importância de Mato Grosso no cenário ambiental mundial.
“Mato Grosso pode marcar o ritmo mundial quando o assunto é integrar proteção florestal e agricultura sustentável. A Noruega tem orgulho de apoiar iniciativas como o PCI e o REM MT [REDD Early Movers], que já estão dando resultados concretos”, disse.
Já Rita Walraf, secretária de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável da Embaixada da Alemanha, destacou que conferiu de perto os efeitos das políticas ambientais praticadas pelo estado.
“Vi isso com meus próprios olhos nas ações do programa REM. É possível combinar justamente a produção, a conservação e a inclusão das pessoas que muitas vezes ficam para trás nas políticas públicas”, afirmou.
Em sua fala, o governador Mauro Mendes ressaltou o fato de Mato Grosso ser o maior produtor de alimentos do país e, ainda assim, preservar 60% do território.
“Nenhum lugar no mundo consegue fazer isso. Nossa matriz energética é uma das mais limpas do planeta. Nossas leis ambientais são das mais rígidas. O Brasil faz sua parte. E Mato Grosso está na vanguarda disso. É esse o posicionamento que precisamos levar para a COP em Belém. Mostrar ao mundo o quanto produzimos e preservamos, e que os países ricos precisam colaborar com isso”, completou.
O Seminário Pré-COP 30 também marcou os 10 anos da Estratégia PCI. O evento contou com apoio do REM MT, IDH Brasil, Earth Innovation Institute e Famato.
Também participaram do evento o senador Wellington Fagundes; o deputado estadual e presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, Carlos Avallone; os secretários de Estado Mauren Lazzaretti (Meio Ambiente), Cesar Miranda (Desenvolvimento Econômico), Basílio Bezerra (Planejamento e Gestão) e Dr. Leonardo (Escritório de Representação); o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT), Silvio Rangel; o gestor jurídico do Sistema FAMATO, Rodrigo Bressane; o diretor executivo do Instituto PCI, Richard Smith; a diretora executiva do IDH Brasil, Manuela Santos Maluf; e o presidente do IMAC, Caio Penido.
Fonte: Governo MT – MT
