Com apoio da Sedec, projeto nacional reúne membros do setor florestal em Lucas do Rio Verde

A cidade de Lucas do Rio Verde sediou, nesta quinta-feira (9.10), a etapa regional da Expedição Silvicultura, projeto que conta com o fomento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec). O evento reuniu produtores, empresários, pesquisadores e representantes do setor florestal para discutir o desenvolvimento sustentável da silvicultura em diferentes regiões do país e, principalmente, em Mato Grosso.

A Expedição Silvicultura, da empresa Canopy, é uma ação nacional, que tem como objetivo principal o mapeamento das florestas plantadas. A ação percorrerá 14 estados brasileiros, promovendo encontros regionais para mapear o avanço do setor e fortalecer a integração entre os diferentes elos da cadeia produtiva. O projeto também identificará desafios, compartilhará boas práticas e incentivará políticas públicas que contribuam para o crescimento sustentável da silvicultura no país.

A coordenadora de Desenvolvimento Florestal da Sedec, Larissa Neves, destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento do setor em Mato Grosso.

“A coleta e o levantamento de dados durante a Expedição Silvicultura são fundamentais para que possamos planejar ações assertivas e direcionar políticas públicas que incentivem o crescimento do setor. Mato Grosso tem um enorme potencial e está se consolidando como um novo polo florestal do país, unindo produtividade, inovação e sustentabilidade”, afirmou.

Durante o evento, representantes da iniciativa ressaltaram a importância de unir tecnologia e experiência de campo para ampliar o conhecimento sobre o setor florestal. Nesse contexto, o cofundador e CEO da Canopy, Fábio Gonçalves, explicou que o trabalho busca aprimorar as estimativas e aproximar a expedição dos produtores.

“Nós estamos indo para campo para validar o mapeamento feito por satélite e para poder melhorar as nossas estimativas de produtividade, além de conversar com o produtor florestal, entender quais são as condições dos plantios e os desafios que o produtor está enfrentando no campo. É uma oportunidade de iniciar uma campanha contínua de coleta de dados em campo, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento do setor florestal.”

Durante o encontro, foram debatidos temas como o potencial de Mato Grosso para o cultivo de florestas plantadas, a importância do setor para a diversificação econômica e as oportunidades de investimento na cadeia florestal. O evento também promoveu a troca de experiências entre especialistas e produtores locais, além de apresentar casos de sucesso e inovações tecnológicas voltadas ao segmento.

Expedição Silvicultura

Ao longo da expedição, serão analisadas diferentes espécies florestais, como eucalipto, pinus, teca, acácia-negra e araucária, além de outras variedades com relevância regional. O levantamento inclui medições de características biofísicas das árvores e o registro de informações relacionadas ao manejo, uso de insumos, adubação e práticas de proteção florestal.

A Expedição Silvicultura segue em andamento até novembro. O percurso começou em Belo Horizonte (MG), no dia 10 de setembro, e já passou por Vitória (ES), Eunápolis (BA) e Lucas do Rio Verde (MT). As próximas etapas ocorrem em Três Lagoas (MS), em 16 de outubro; Botucatu (SP), no dia 22; Curitiba (PR), em 27; Lages (SC), em 31 de outubro; e será concluída em Porto Alegre (RS), no dia 7 de novembro.

