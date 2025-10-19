MATO GROSSO
Com apoio do Governo de MT, cooperativismo fortalece produção de leite na região do Araguaia
Com investimentos do Governo de Mato Grosso, o município de Bom Jesus do Araguaia tem se destacado como referência na produção de leite por meio da Cooperativa de Produtores Rurais de Bom Jesus do Araguaia (Cooperbonja), que reúne hoje mais de 500 cooperados. Juntos, eles produzem mais de 250 mil litros de leite por dia nos períodos de chuvas.
A Cooperbonja, que recebe apoio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) e assistência da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), tem promovido uma verdadeira revolução no campo. Programas de melhoramento genético voltados a produtores de pequena escala, como a transferência de embriões, inseminação artificial e implantação de novilhas prenhas, vêm garantindo aumento da produtividade e melhoria da qualidade do rebanho.
Além de atender os produtores de Bom Jesus do Araguaia, a cooperativa também beneficia agricultores dos municípios vizinhos, como Serra Nova Dourada, Ribeirão Cascalheira e Novo Santo Antônio.
“A Cooperbonja é um exemplo do que o cooperativismo pode fazer pela agricultura familiar. Em Bom Jesus do Araguaia, os produtores entenderam sua vocação para a produção de leite e nós, enquanto Estado, somos parceiros. Estados como Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina já demonstraram que o cooperativismo é uma via importante para o acesso à tecnologia, geração de oportunidades e aumento da produtividade”, destaca a secretária de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka.
No município, a cooperativa também investiu na estrutura de apoio ao cooperado. Foi implantado um ponto de fornecimento de produtos essenciais para a produção, como rações, sais minerais, madeiras e itens veterinários, ofertados a preço de custo, como explica o secretário financeiro da cooperativa, Enivaldo Paulino da Silva.
“A gente viu que o produtor precisava de produtos a preços mais acessíveis. Começamos a comprar esses insumos em volume e repassamos praticamente sem lucro, cobrando apenas o necessário para cobrir as despesas. Essa é a essência do cooperativismo: a união de todos para garantir melhores condições para quem trabalha no campo”, afirmou.
O produtor Luciano Reis, do Sítio Souza, ressalta a importância dessa estrutura.
“Para nós, essa organização ajuda muito. Essa loja é um benefício muito grande. A diferença de preço dos produtos faz toda a diferença no nosso dia a dia, e o atendimento é muito bom, porque eles compreendem a nossa realidade”, ressaltou.
O prefeito de Bom Jesus do Araguaia, Marcilei Alves de Oliveira, o Mansão, também reforça a importância do apoio do Estado.
“A Seaf ajudou muito a cooperativa. Vários investimentos chegaram graças a esse modelo de trabalho, e isso fortalece cada vez mais a agricultura familiar. Como produtor rural, sei o quanto essas parcerias são fundamentais”, afirmou.
Já o vice-prefeito e secretário municipal de Agricultura, Silvio Maria Dantas, relembra o início do projeto e os desafios enfrentados.
“No começo foi difícil, porque o cooperativismo ainda é uma cultura nova para nós. Mas buscamos inspiração em municípios como Campinápolis. Se não fosse o apoio do Governo do Estado, especialmente da Seaf, do vice-governador Otaviano Pivetta e do governador Mauro Mendes, esse projeto não teria saído do papel”, disse.
Silvio também adiantou os próximos passos da agricultura local:
“Com o leite consolidado, agora vamos investir em novas cadeias produtivas, como fruticultura e piscicultura. Temos certeza de que contaremos novamente com o apoio do Estado”, destacou.
Investimentos
De 2019 a junho de 2025, Bom Jesus do Araguaia recebeu R$ 8,3 milhões em investimentos do Governo do Estado para a agricultura familiar, como caminhão cavalo mecânico, silo vertical, caminhão equipado com tanque isotérmico destinado à cooperativa, veículos, calcário, máquinas e implementos.
Em Bom Jesus do Araguaia, os investimentos do programa de melhoramento genético da Seaf somam R$ 684.568,00, distribuídos em três etapas, que totalizaram 326 prenhezes. A ação tem fortalecido a cadeia produtiva do leite na região, considerada um importante polo de captação e referência em organização da agricultura familiar.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Escola Estadual de Juara implanta Laboratório Interativo de Matemática para incentivar raciocínio lógico e resolução de problemas
A Escola Estadual Daury Riva, do município de Juara (a 654 km de Cuiabá), desenvolve uma nova iniciativa voltada ao ensino, criando o Laboratório Interativo de Matemática para incentivar o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a experimentação matemática.
A proposta é resultado de discussões entre estudantes, professores e equipe gestora da unidade escolar, com a participação de parceiros, que identificaram a necessidade de um espaço destinado a práticas experimentais e ao uso de materiais didáticos específicos para o ensino da matemática.
O projeto, que foi um dos contemplados no Programa Pesquisa e Inovação na Escola (PIE), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), busca ampliar os recursos pedagógicos disponíveis, como kits de robótica, livros paradidáticos e jogos matemáticos, para alavancar o ensino da disciplina.
A coordenação do laboratório é do professor de matemática, Flávio Ferreira Lima, também responsável pelas disciplinas de Resolução de Problemas, Prática Experimental e Pensamento Científico. “O laboratório será inaugurado no dia 7 de novembro e representa um avanço inovador da aprendizagem em nossa escola, sendo fruto de esforços conjuntos entre educadores, gestores e parceiros comprometidos com a qualidade da educação em nosso Estado”, destacou.
As ações previstas incluem a aquisição de jogos e materiais pedagógicos, o acompanhamento dos processos de compra e prestação de contas pelos estudantes bolsistas, e a realização de atividades de iniciação científica. O projeto prevê ainda a criação de um clube de matemática e a realização de feiras temáticas, abertas à comunidade, no espaço do novo laboratório.
Entre os objetivos do laboratório, estão o fortalecimento da identidade estudantil, o incentivo ao uso responsável dos espaços e materiais da escola e a ampliação do repertório matemático de estudantes e professores. A equipe também pretende divulgar os resultados em eventos científicos da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).
“O Laboratório Interativo de Matemática deverá funcionar como um ambiente de aprendizagem colaborativo e permanente. A expectativa é de que a iniciativa contribua para o aprimoramento das habilidades matemáticas dos estudantes e para a melhoria dos indicadores educacionais, como o Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica] e o Ipea [Indicador do Processo de Ensino e Aprendizagem de Mato Grosso], além de apoiar o desenvolvimento profissional dos educadores envolvidos”, destacou o coordenador do projeto.
Programa Pesquisa e Inovação na Escola (PIE)
O Programa Pesquisa e Inovação na Escola (PIE) destina, por meio da Fapemat, recursos para compra de equipamentos e insumos para realização de pesquisas científicas, bolsas para o professor orientador do projeto e até três bolsas para estudantes (Iniciação Científica Junior-ICJr).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Fiscalização prende 12 condutores embriagados na avenida Isaac Póvoas na madrugada deste domingo (19)
A 78ª edição da Operação Lei Seca, realizada na madrugada deste domingo (19.10), na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, resultou na prisão de 12 motoristas e na remoção de 48 veículos, sendo 39 carros e 9 motocicletas.
Todas as prisões foram por embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB), mas dois condutores receberam agravante por conduzir veículo sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e um por também entregar o veículo a pessoa não habilitada.
Ao todo, foram lavrados 81 autos de infração de trânsito, sendo 22 por conduzir veículo sem registro ou não licenciado, 18 por conduzir sob efeito de álcool, 17 por recusa ao teste de alcoolemia, 8 por conduzir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e 16 por infrações diversas.
De acordo com o relatório da Lei Seca, durante essa edição, 166 veículos foram fiscalizados, dos quais 58 acabaram sendo autuados. No total, 171 condutores realizaram o teste de alcoolemia.
A multa é de R$ 2.934,70 para quem for flagrado dirigindo após o consumo de álcool, independente do nível de teor alcóolico. Para aqueles que o teste de alcoolemia apresenta acima 0,33 mg/l ou há sinais evidentes de embriaguez como olhos avermelhados, soluços, hálito com odor de bebida alcoólica, desordens na vestimenta, entre outros, a legislação determina autuação criminal na delegacia sujeita à prisão.
A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros (CBM), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo. A Guarda Municipal de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá integram as equipes da Sesp quando as ações ocorrem em seus municípios.
Fonte: Governo MT – MT
