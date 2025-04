Com apoio do Governo de MT, Expoagro 2025 deve movimentar R$ 20 milhões e atrair 300 mil pessoas

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que o cruzamento da rua Dr. Ênio Vieira com a Avenida do CPA, em frente à loja Cobasi, será interditado a partir da manhã deste sábado (12.4).

A interdição é necessária para dar continuidade às obras de implantação do sistema BRT, com a concretagem das pistas na altura do cruzamento. A previsão é de que a interdição dure duas semanas. As alterações também já foram informadas ao aplicativo Waze, com que a Sinfra tem parceria.

Com o fechamento do cruzamento, foi sinalizado e semaforizado um novo retorno em frente à lanchonete McDonald’s, a cerca de 500 metros do local.

Dessa forma, os motoristas que trafegarem pela rua Dr. Ênio Vieira e desejarem acessar a avenida, para ir em direção à região do CPA, deverão utilizar o retorno em frente ao McDonald’s.

Outra mudança no trânsito é que esse retorno estará disponível apenas para quem deseja seguir em direção ao bairro (sentido CPA).

Já os motoristas que quiserem retornar em direção ao Centro de Cuiabá deverão seguir até o retorno localizado em frente ao prédio da Defensoria Pública do Estado.

A interdição na manhã deste sábado será acompanhada também por agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). Um painel com informações foi colocado na avenida.

A concretagem das pistas está sendo realizada pelo Consórcio BRT, dentro do acordo firmado com o Governo do Estado para conclusão do trecho.

