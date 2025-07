Com apoio do Sine empresa seleciona profissionais para contratação imediata

A Prefeitura de Sinop, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em parceria com uma empresa frigorífica do município, realizou, nesta quarta-feira (30), um mutirão de seleção de profissionais para contratação imediata. A mobilização reuniu candidatos para as vagas de inspetor de qualidade, balanceiro, auxiliar de expedição, tripeiro em matadouro e outros.



O trabalho de mediação do Sine é uma estratégia para facilitar o acesso ao emprego. “Estamos chamando as empresas para virem para cá, cedendo nossa sala para a seleção, nosso objetivo é ajudar as pessoas que estão desempregadas a encontrarem um trabalho digno, que possibilite uma qualidade de vida. O Sine é o ponto de encontro entre o trabalhador e o empregador”, detalhou o diretor do Sine, Laércio Serenini.



As vagas ofertadas contavam com salário fixo e benefícios. “Estou há sete dias em Sinop, vim atrás de emprego. Vim aqui no Sine saber das vagas, aí já peguei o w hatsapp do Sine e hoje ofereceram essas vagas e eu vim aqui tentar. Eu me senti acolhida, o atendimento foi ótimo, a expectativa é boa, creio que consegui a vaga”, relatou uma das candidatas, Aurilene Pereira F erreira.



Enquanto coordenadora de R ecursos H umanos (RH) da empresa contratante, Fátima Barbosa, ressaltou que a participação dos candidatos no processo de seleção foi produtiva. “Uma parceria muito produtiva, onde conseguimos agregar valor na contratação, porque conseguimos selecionar muito bem as pessoas. Somos muito bem atendidos aqui e os candidatos já chegam preparados porque já é feita uma pré-seleção e quando chegamos aqui fica mais fácil”, considerou.



Diariamente o Sine Sinop oferta centenas de vagas, as oportunidades podem ser conferidas por meio do site oficial da Prefeitura, pessoalmente no Ganha Tempo, das 8h às 11h e, das 13h às 16h30, ou ainda, entrando em contato pelo telefone (66) 9. 9648-3753.