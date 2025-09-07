Com apoio técnico, agricultura familiar de Várzea Grande aposta no cultivo de maracujá

“A ajuda com as mudas, os tratores e a orientação dos técnicos fazem toda a diferença. É um sonho poder investir no maracujá e saber que não estou sozinha nesse caminho”

A agricultura familiar em Várzea Grande vem ganhando força com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS). Ações de incentivo, como a entrega de mudas, assistência técnica e uso de maquinário, têm ajudado pequenos produtores a ampliar a produção, gerar renda e impulsionar o desenvolvimento sustentável no campo.

Um exemplo é a produtora Maria Aparecida, do Assentamento Sadia III, que recebeu o acompanhamento da equipe da secretaria e da Empaer no plantio de 120 mudas de maracujá da variedade BRS FB 200, entregues no último dia 25 de julho. O cultivo foi iniciado em uma área de aproximadamente 1.200 m² (30 x 40), com a abertura das covas realizada por tratores disponibilizados pela prefeitura e a marcação dos esticadores da futura espaldeira.

Segundo o coordenador de Desenvolvimento Rural da SEMMADRS, Leandro Luiz da Silva, esse tipo de suporte é fundamental para garantir bons resultados. “Iniciamos o plantio das mudas com a dona Maria, oferecendo orientação e suporte para que a lavoura se desenvolva de forma correta e com boa produtividade. Nosso objetivo é fortalecer a agricultura familiar e proporcionar condições reais de renda e sustento aos produtores de Várzea Grande”, explicou.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, reforça que a iniciativa faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas ao campo. “Essa é mais uma entrega que mostra a importância de apoiar quem vive da agricultura familiar. A SEMMADRS não apenas entrega mudas, mas também garante assistência técnica para que cada agricultor tenha condições de expandir sua produção e gerar mais oportunidades”, destacou.

Já a produtora Maria Aparecida comemorou o início da plantação. “Sozinha eu não teria condições de começar essa lavoura. A ajuda com as mudas, os tratores e a orientação dos técnicos fazem toda a diferença. É um sonho poder investir no maracujá e saber que não estou sozinha nesse caminho”, disse.

A ação também contou com a participação do extensionista da Empaer, Edson Benedito da Silva, que acompanha grande parte das iniciativas no campo, do engenheiro Rodrigo Duarte Monteiro e do presidente da Associação, Paulo da Silva Porto, que operou o trator durante a preparação do solo. O trabalho em conjunto reforça a união de esforços entre poder público, entidades de apoio e comunidade local.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT