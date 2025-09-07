Várzea Grande
Com apoio técnico, agricultura familiar de Várzea Grande aposta no cultivo de maracujá
“A ajuda com as mudas, os tratores e a orientação dos técnicos fazem toda a diferença. É um sonho poder investir no maracujá e saber que não estou sozinha nesse caminho”
A agricultura familiar em Várzea Grande vem ganhando força com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS). Ações de incentivo, como a entrega de mudas, assistência técnica e uso de maquinário, têm ajudado pequenos produtores a ampliar a produção, gerar renda e impulsionar o desenvolvimento sustentável no campo.
Um exemplo é a produtora Maria Aparecida, do Assentamento Sadia III, que recebeu o acompanhamento da equipe da secretaria e da Empaer no plantio de 120 mudas de maracujá da variedade BRS FB 200, entregues no último dia 25 de julho. O cultivo foi iniciado em uma área de aproximadamente 1.200 m² (30 x 40), com a abertura das covas realizada por tratores disponibilizados pela prefeitura e a marcação dos esticadores da futura espaldeira.
Segundo o coordenador de Desenvolvimento Rural da SEMMADRS, Leandro Luiz da Silva, esse tipo de suporte é fundamental para garantir bons resultados. “Iniciamos o plantio das mudas com a dona Maria, oferecendo orientação e suporte para que a lavoura se desenvolva de forma correta e com boa produtividade. Nosso objetivo é fortalecer a agricultura familiar e proporcionar condições reais de renda e sustento aos produtores de Várzea Grande”, explicou.
O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, reforça que a iniciativa faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas ao campo. “Essa é mais uma entrega que mostra a importância de apoiar quem vive da agricultura familiar. A SEMMADRS não apenas entrega mudas, mas também garante assistência técnica para que cada agricultor tenha condições de expandir sua produção e gerar mais oportunidades”, destacou.
Já a produtora Maria Aparecida comemorou o início da plantação. “Sozinha eu não teria condições de começar essa lavoura. A ajuda com as mudas, os tratores e a orientação dos técnicos fazem toda a diferença. É um sonho poder investir no maracujá e saber que não estou sozinha nesse caminho”, disse.
A ação também contou com a participação do extensionista da Empaer, Edson Benedito da Silva, que acompanha grande parte das iniciativas no campo, do engenheiro Rodrigo Duarte Monteiro e do presidente da Associação, Paulo da Silva Porto, que operou o trator durante a preparação do solo. O trabalho em conjunto reforça a união de esforços entre poder público, entidades de apoio e comunidade local.
Várzea Grande
Site institucional disponibiliza atalho para vagas de emprego e atendimento ao empreendedor
Uma das missões da gestão municipal é inovar e facilitar os serviços à população
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, está disponibilizando uma aba no site para acompanhar as vagas de emprego abertas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e Sala do Empreendedor, que também oferta os atendimentos do Centro de Atendimento Empresarial (CAE).
No sítio eletrônico oficial do Município, nas duas primeiras abas abaixo das notícias institucionais, estão localizados os serviços. Na aba “Trabalha VG”, os munícipes podem conferir as ocupações de emprego disponíveis, as quantidades de vagas, o horário de funcionamento do Sine. Além disso, o munícipe também pode pesquisar ou filtrar as informações da vaga de sua preferência.
Já na área da Sala do Empreendedor, há informações sobre abertura de empresas, informações sobre atendimento direto, além de disponibilizar serviços da ouvidoria do CAE, além de contato direto com a Secretaria.
O secretário da pasta, Mário Quidá Neto, lembra que uma das missões da gestão municipal é inovar e facilitar os serviços à população. “Esses serviços são permanentes da Secretaria e fundamentais para o desenvolvimento econômico do Município. Estamos fazendo esse trabalho para facilitar o acesso do cidadão à informação, ainda mais quando o assunto é emprego. Além disso, também estamos facilitando o atendimento ao empreendedor que investe e acredita em Várzea Grande”, lembra Quidá.
“O nosso objetivo é incentivar o empreendedorismo, facilitando o acesso a serviços essenciais como a formalização de empresas, emissão de certidões, negociação de débitos, orientações jurídicas e empresariais, entre outros”, finaliza Quidá.
Várzea Grande
Prefeita participa, pela primeira vez, da posse de líder comunitário em Várzea Grande
O bairro Carrapicho viveu neste sábado (6), um momento inédito e histórico. Pela primeira vez na história de Várzea Grande, um prefeito compareceu à posse de um líder comunitário. A prefeita Flávia Moretti fez questão de prestigiar a recondução do pastor Agenor Sales da Silva, conhecido como Júnior Carrapicho, à presidência da associação de moradores. A cerimônia ocorreu na própria residência do líder, em clima de emoção e reconhecimento da importância do trabalho de base na transformação social.
Com quase duas décadas de atuação no Carrapicho, Júnior relembrou as dificuldades enfrentadas no passado, quando o bairro era marcado por lama, alagamentos e falta de infraestrutura. “Quando cheguei aqui, em 2005, o Carrapicho era só lama e bairro. Tivemos momentos difíceis, mas graças ao esforço dos moradores e à união da comunidade, avançamos. Hoje volto à presidência com a responsabilidade de continuar essa luta, levando qualidade de vida para todos”, afirmou, ressaltando também o papel de Deus e da fé em sua caminhada.
A prefeita destacou a singularidade da ocasião e reforçou o compromisso da atual gestão com os bairros da cidade. “Nunca antes um prefeito esteve presente em uma posse de presidente comunitário. Estou aqui porque acredito que a mudança se constrói junto com os líderes comunitários, com as mulheres que são força nessa luta e com cada cidadão que sonha com um futuro melhor. Vamos destravar obras de urbanização para o Carrapicho, como o asfalto, como destravamos obras paradas de creches, como a do Nova Esperança, e vamos entregar mais dez novas unidades. Nosso compromisso é reescrever a história de Várzea Grande, planejando o presente e sem olhar para trás”, afirmou.
Lideranças comunitárias de várias entidades também marcaram presença. Walter Arruda, presidente da FAMAB e vice-presidente nacional da Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM), ressaltou a força do movimento social. “Cada vez que um líder assume uma associação, é uma comunidade inteira que passa a estar resguardada pelas asas da federação. A luta não pode parar. Estaremos juntos com o Júnior, buscando projetos e recursos para trazer ao Carrapicho a tão sonhada qualidade de vida”, disse.
Para Rodrigo Oliveira, vice-presidente da UNAMGECREI, a escolha de Júnior representa a continuidade de um trabalho sólido. “Ele sempre foi um líder nato, voltado para o social, para a saúde e para as melhorias de infraestrutura. Um homem que conhece de perto a comunidade e nunca virou as costas para o bairro. Sua volta fortalece todo o Grande Cristo Rei”, avaliou.
Na mesma linha, Ademílcio de Oliveira, secretário-geral da entidade, destacou o espírito voluntário do presidente empossado. “O Júnior é um líder que abre as portas de casa, doa o tempo e não mede esforços para atender sua comunidade. É exemplo de dedicação, alguém que não busca lucro, mas sim resultados para o bairro”, frisou.
A posse de Júnior Carrapicho, portanto, extrapola a formalidade de um ato comunitário. Simboliza a valorização das lideranças populares e o fortalecimento do diálogo entre prefeitura, associações de bairro e sociedade civil organizada. Para os moradores, a presença inédita da prefeita representou não apenas reconhecimento, mas também esperança de que os investimentos anunciados se transformem em melhorias concretas. E para Júnior, a certeza de que a luta continua, agora com mais aliados ao lado da comunidade.
Secretário destaca potencial de MT na maior feira de comércio exterior do Centro-Oeste
Site institucional disponibiliza atalho para vagas de emprego e atendimento ao empreendedor
Corpo de Bombeiros alerta sobre a importância de seguir orientações de segurança no uso de elevadores para evitar acidentes
Corpo de Bombeiros socorre vítima de acidente de trânsito envolvendo carreta e carro de passeio
Com apoio técnico, agricultura familiar de Várzea Grande aposta no cultivo de maracujá
Segurança
Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra autor de feminicídio
A Polícia Civil cumpriu, no final da tarde de sexta-feira (5.9), o mandado de prisão contra o autor do feminicídio...
Polícia Civil prende mulher com dois mandados de prisão
Uma mulher procurada por dois mandados de prisão, foi presa pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (5.9), na zona...
Polícia Civil deflagra operação contra investigados por homicídio e ocultação de cadáver em Guiratinga
A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou na sexta-feira (5.9), a Operação Canto da Sereia, para cumprimento de mandados judiciais...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil6 dias atrás
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Por que a agenda legislativa naufraga no primeiro viral?
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Plano Clima: entidade entrega sugestões e pressiona por remoções de carbono
-
Brasil5 dias atrás
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
-
CIDADES6 dias atrás
Festeja Sinop: Show do Padre Reginaldo Manzotti reúne 33 mil pessoas no Gigante do Norte
-
CIDADES6 dias atrás
Estado investe R$ 47,6 milhões na construção de 2 CEIs e reformas de escolas em Sorriso
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Mutirão da Sema mira regularizar mais de 20 mil CARs de 17 municípios da região norte de MT
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 35 incêndios florestais nesta segunda-feira (1º)