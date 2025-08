Com cenário em ascensão, Cuiabá prepara pacote de ações para receber turistas

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, liderada pelo secretário Fernando Medeiros, prepara uma série de ações para impulsionar o setor turístico e qualificar a experiência dos visitantes na capital mato-grossense.

As medidas estão sendo desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), especialmente porque Cuiabá se destaca entre os 10 destinos aéreos mais reservados do Brasil, com crescente visibilidade no cenário internacional, segundo dados da 6ª edição da Revista Tendências do Turismo, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Um dos fatores que ampliaram a busca por hospedagens e, consequentemente, a ascensão do turismo na cidade foi o anúncio do show da banda Guns N’ Roses, que ocorrerá em 31 de outubro na Arena Pantanal. A expectativa é atrair milhares de fãs do Brasil e do exterior.

Com o objetivo de consolidar Cuiabá no mapa dos grandes eventos, a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico prepara um pacote de ações para a promoção dos atrativos aos visitantes, que incluem a elaboração de normas legislativas de incentivo ao setor e o desenvolvimento de ferramentas digitais para facilitar o atendimento ao turista.

“Cuiabá aparece na nona posição entre os destinos aéreos mais reservados do país no primeiro trimestre de 2025. Esse dado mostra uma evolução na procura por Cuiabá. Estamos em diálogo com a Sedec-MT para catalogar todos os operadores de turismo da capital mato-grossense e integrar outros destinos turísticos da região, como Chapada dos Guimarães, Nobres e o Lago do Manso. Queremos estruturar o trade turístico”, destacou o secretário.

Entre as iniciativas planejadas, está a criação de uma lei de incentivo à atração de eventos internacionais para Cuiabá, com foco especial na utilização do Parque Novo Mato Grosso, um espaço multiuso que deve abrigar grandes shows e convenções. A expectativa é que esses eventos movimentem a economia local, fomentem a geração de empregos, o setor hoteleiro e a atração de novos investimentos.

Outra medida em andamento é a implantação do CAT Digital (Centro de Atendimento ao Turista), desenvolvido com tecnologia de inteligência artificial e acessível via WhatsApp. A ferramenta fornecerá informações atualizadas sobre roteiros turísticos, eventos, gastronomia, guias locais, operadores e pontos de interesse em tempo real. “Pelo WhatsApp, o turista poderá saber quais eventos estão acontecendo na cidade, quais restaurantes e pontos turísticos visitar, a rota a seguir, além dos operadores e guias disponíveis para facilitar sua experiência”, destacou Medeiros.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT