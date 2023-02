Com chapa única, Bruno Rios comandará UCMMAT por mais dois anos

O presidente da União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso (UCMMAT), vereador por Várzea Grande, Bruno Rios (PSB) será reconduzido ao comando da entidade por mais dois anos. O fato se confirmou nesta quarta-feira (1), após às 17 horas, prazo final para registro das chapas, onde só a chapa encabeçada pelo parlamentar registrou a intenção de disputa.

“Acredito que o fato de termos uma chapa única na UCMMAT é reflexo do nosso trabalho junto as quase 80 Câmara de Vereadores associadas, pela nossa transparência e nas ações de aproximação da nossa União com outros Poderes, ressaltando esse estreitamento junto ao Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas”, destacou Bruno Rios.

O presidente da UCMMAT lembrou da criação da sala do vereador dentro da Assembleia Legislativa e de um veículo cedido em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) para atender os vereadores, especialmente, os do interior do Estado. Além de outras atividades de qualificação dos parlamentares, com a realização de cursos, em parceria com o TCE.

Na nova formação da chapa, Bruno Rios destacou a participação de novos integrantes na formação da nova gestão, como os vereadores Ranielli Lima (Diamantino); Milleid Tosta (Indiavaí), que será a primeira vice-presidente da chapa; Rodrigo de Arruda e Sá (Cuiabá) e Gisa Barros (Várzea Grande). A aclamação da chapa acontecerá no dia 1º de março (quarta-feira).

