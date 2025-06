Com efetivo reforçado, GM intensifica segurança no Centro e no grande Cristo Rei

Ações estão sendo implementadas nos principais pontos da cidade como: Terminal André Maggi, rotatória do Shopping, Avenida: Couto Magalhães, Filinto Müller, Ary Paes Barreto, Alzira Santana, praça Áurea Braz, entre outros importantes locais do Município

A Guarda Municipal de Várzea Grande tem intensificado a segurança em áreas comerciais com grande circulação de pessoas na região Central e na região do grande Cristo Rei. Conforme o comandante da GM, inspetor Juliano Lemos, as ações têm sido ampliadas em razão do aumento do efetivo, com a chegada dos novos agentes que passaram a integrar a corporação.

“A GM está em todos os cantos do nosso Município, colaborando com a segurança pública. Várzea Grande pode contar conosco no que precisar, vamos garantir o direito constitucional à segurança. Com o reforço dos novos guardas municipais, a área de abrangência tem sido bem maior, tanto na frequência quanto na continuidade da presença da GM”, destaca Juliano.

O comandante relata que as ações estão sendo implementadas nos principais pontos da cidade como: Terminal André Maggi, rotatória do Shopping, Avenida: Couto Magalhães, Filinto Müller, Ary Paes Barreto, Alzira Santana, praça Áurea Braz, entre outros importantes locais do Município.

“A população tem reconhecido nosso trabalho e parabenizo o esforço de todos os guardas municipais de Várzea Grande. Também temos recebido bastante apoio dos nossos comerciantes e do povo várzea-grandense em geral”, disse Lemos.

O gerente de uma loja de eletrodomésticos na Avenida Couto Magalhães, Gabriel Campos, destaca que a presença da GM traz sensação de segurança. “Os clientes e nossos colaboradores sentem mais segurança. É uma atuação fundamental, não só para a segurança pública, mas também para a economia do nosso Município”, diz Gabriel.

A população também pode acionar a Guarda Municipal por meio do número 153.

ATUAÇÃO RÁPIDA – A Guarda Municipal de Várzea Grande foi acionada, na última quarta-feira (18), para atender uma ocorrência na qual um homem estaria furtando roupas de uma loja na avenida Couto Magalhães. Os agentes municipais identificaram o suspeito de 20 anos que estava usando as roupas furtadas. O suspeito foi conduzido à delegacia para o registro da ocorrência.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT