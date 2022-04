Com logística precária, Vale do Guaporé recebe Estradeiro Regional da Aprosoja-MT Ao todo, quarenta pessoas, em 12 caminhonetes percorreram cerca de dois mil quilômetros

O 1° Estradeiro Regional Vale do Guaporé, realizado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), por meio da equipe de Relacionamento e Logística da entidade, percorreu entre os dias 07 e 09 de abril, cerca de 800 quilômetros pelas MTs-199, 235 e estradas vicinais que ligam os municípios de Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Comodoro finalizando na divisa com Rondônia, na cidade de Cabixi. Ao todo, quarenta pessoas participaram da expedição que enfrentaram 700 quilômetros de estrada de terra precária.

Para o diretor executivo do Movimento Pró-Logística da Aprosoja-MT, Edeon Vaz Ferreira, a região que tem grande potencial de plantio, ainda sofre com a infraestrutura das estradas. “Podemos observar que as áreas de plantio são muito boas, mas tem dificuldades com a logística. O escoamento da produção fica prejudicado pela situação atual que precisa de uma ação urgente do governo de Mato Grosso’’, explicou Edeon.

A produção do Vale do Guaporé utiliza das estradas para escoar as cargas para Porto Velho em Rondônia, através da Estação de Transbordo de Cargas (ETC), ou em Rondonópolis, em Mato Grosso, utilizando o terminal ferroviário.

De acordo com o Gerente de Relacionamentos e Logística da Aprosoja-MT, Evandro Thiesen, a realização do Estradeiro é importante para conhecer a realidade enfrentada pelos produtores. “Ao percorrer as principais vias de escoamento de cargas do estado, constatamos as dificuldades que muitos produtores têm, que é a falta de infraestrutura e manutenção das estradas. Ao passar por esses municípios, ouvimos os produtores e levamos para as autoridades as demandas colhidas”, finaliza Thiesen.

O 1° Estradeiro Regional Vale do Guaporé foi organizado pelo Núcleo de Campos de Júlio, por meio do vice-presidente Oeste, Luiz Tatim, do delegado coordenador Marcos Seben, e do supervisor de projetos da Aprosoja-MT, Igor Araújo e a gerente do Sindicato Rural de Campos de Julio, Tassiany dos Santos.

Estradeiro

Em parceria com o Movimento Pró-Logística, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), desenvolve um trabalho chamado Estradeiro. Rodando as principais vias de escoamento de cargas do país, a equipe analisa, fotografa e produz relatórios da qualidade, estrutura e situação dos trechos, principalmente os que ligam aos principais portos do país.

Anualmente são rodados mais de 15 mil quilômetros por diversos estados do Brasil.

São rodovias com muitos buracos, estrada sem margem para acostamento, centenas de quilômetros de trechos sem asfalto, onde na seca os motoristas se deparam com poeira que atrapalha a visibilidade e causa acidentes e na época de chuva, barro que provoca atoleiros imensos, atrasando ou até mesmo perdendo as cargas de grãos produzidas no Estado.

Além de avaliar a situação, o Estradeiro ouve as principais demandas dos produtores rurais, realiza visitas técnicas e Simpósios, leva informações e presta contas de todo trabalho que feitos em prol da logística em Mato Grosso.