Com mais de 264 mil visitantes, Natal Abençoado do SER Família encerra atividades amanhã (30)

O Natal abençoado do SER Família encerra as atividades na Arena Pantanal neste sábado (30.12) com sucesso de público. Desde que foi aberto, em 14 de dezembro, o local recebeu 264.215 mil pessoas.

A média de visitantes é de 20 mil por dia, sendo que o maior público foi registrado no dia 23 de dezembro, véspera do Natal, quando 44.056 pessoas foram à Arena Pantanal para conhecer a cidade do Natal Abençoado. Esse foi o maior público da história da Arena Pantanal, batendo recorde de público de todos os eventos já realizados no local, mesmo os dos jogos da Copa do Mundo de 2014, em que a média foi de 40 mil pessoas em cada um dos jogos.

O maior público registrado na Arena tinha sido o jogo entre Cuiabá e Operário, pela Série C, em 2018, quando 41,3 mil pessoas foram ao estádio.

O Natal Abençoado do SER Família foi idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, e pode ser visitado das 18h às 22h.

“Estou muito feliz com as visitas que a Arena Pantanal tem recebido com o Natal Abençoado do SER Família. Quando idealizei esse projeto pensei em como o público poderia resgatar a tradição do Natal e das confraternizações de fim de ano. Por momentos, as pessoas se encantam e saem com uma linda lembrança. Cada detalhe foi pensado com muito carinho e amor. Amanhã será o último dia, e com a graça de Deus, em 2024, vamos realizar mais sonhos”, afirmou Virginia Mendes.

A entrada para visitar a cidade do Natal Abençoado é gratuita, contudo, quem quiser pode levar lata de leite em pó, caixa de chocolate e fralda descartável, que serão doadas para entidades cadastradas na Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

A ação é realizada pelas Secretarias de Estado de Assistência Social (Setasc), Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e gabinete de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf). O recurso para a estrutura do evento é oriundo de emenda parlamentar.

O local dispõe de cenários decorados em um espaço de 5 mil metros quadrados, além de praça de alimentação e parquinho de diversões para as crianças.

Entre os cenários temáticos, a Casa do Papai Noel com neve artificial é uma das principais atrações.

A segurança do local é garantida por equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além do monitoramento em tempo real com câmeras de segurança pelo Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp).