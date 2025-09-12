Com mais de R$40 milhões de crédito liberado, linha de investimento para empresas é a mais procurada em 2025

A linha de crédito Desenvolve Empresarial da Desenvolve MT foi a mais procurada até agosto de 2025, registrando um crescimento de 32% em relação ao ano anterior. Até o momento, foram liberados mais de R$41 milhões em financiamentos, destinados à modernização de equipamentos até ampliação de estruturas, um volume 50% maior que no mesmo período de 2024.

Somando 292 operações, a linha respondeu por mais de 73% de todo o crédito concedido pela agência. Desse total, cerca de 81% beneficiam empresas de pequeno porte (EPP), que receberam mais de R$33 milhões. Já os Microempreendedores Individuais (MEI’s), Microempresas (ME’s) e Médias Empresas (MED’s) representam juntas 18% das operações. A linha é voltada para empresas de diferentes portes que desejam investir em compra de máquinas e equipamentos, reformas, ampliação de estruturas e implantação de novos projetos produtivos.

Esses valores representam a importância das ações da agência, que possibilitam a liberação de crédito também para empresas de pequeno porte, que apesar de terem um menor faturamento, quando comparadas com outras, possuem um peso na economia e relevância para geração de empregos e investimento.

A agência tem como objetivo garantir que empresários tenham condições de investir com planejamento, favorecendo tanto a geração de empregos quanto a movimentação da economia local.

“Mais do que liberar crédito, nosso papel é viabilizar projetos que transformam realidades, ampliam a competitividade das empresas e movimentam a economia local. A linha Desenvolve Empresarial tem cumprido exatamente esse papel, ser uma ferramenta de desenvolvimento que dá impulso para o crescimento do nosso Estado.”, destacou Mayran Beckman Benicio, diretora-presidente da agência.

Entre os beneficiados está Giuliano de Freitas, administrador da Conffraria da Carne em Nova Mutum (241 Km de Cuiabá). O empreendedor solicitou a linha de crédito Desenvolve Empresarial na modalidade Invest Mix, possibilitando a aquisição de máquinas, equipamentos, móveis, treinamento, itens essenciais para o crescimento do negócio.

Giuliano conta que o crédito foi fundamental para a inauguração da nova sede e, com apoio da Desenvolve MT, tirar esse projeto do papel foi possível.

“Com o apoio que recebemos da Desenvolve MT, empreender em Mato Grosso se tornou muito mais viável. É uma região em constante crescimento, e precisamos evoluir junto com ela.”, afirmou.

Linha Desenvolve Empresarial

A linha Desenvolve Empresarial oferece crédito para empresas que desejam investir em obras civis, máquinas e equipamentos, energia solar e projetos de modernização, ampliação ou implantação. São duas modalidades: Invest, com taxa de 1,25% ao mês, e Invest Mix, com taxa de 1,4% ao mês. Ambas permitem financiamentos de até R$1,5 milhão, prazo de até 120 meses para pagamento e carência de até 12 meses.

Há ainda um bônus de adimplência de 20%, que garante desconto na taxa de juros para quem mantém os pagamentos em dia. O crédito pode ser usado para capital de giro (até 30% na modalidade Invest Mix), compra de máquinas e equipamentos nacionais, obras civis e benfeitorias em imóveis.

