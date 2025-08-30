Connect with us

Cuiabá

Com melhorias em sete meses, MP arquiva TAC do Mercado do Porto

Publicado em

30/08/2025

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) arquivou, nesta semana, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2016 com feirantes do Mercado Municipal do Porto, no segmento de hortifrutigranjeiros e cereais. O processo se arrastava há oito anos, praticamente durante toda a administração anterior da Prefeitura de Cuiabá e foi concluído em apenas sete meses da gestão do prefeito Abilio Brunini.

Conforme o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o arquivamento é resultado de um trabalho intensivo de saúde entre secretarias municipais e Ministério da Saúde.

“Com muita dedicação, concluímos uma tarefa que já durava 8 anos. Isso só mostra que estamos conseguindo resgatar Cuiabá. Quero parabenizar todos os secretários que se dedicaram e trabalharam arduamente ao longo desses meses. Quero agradecer à promotora de Justiça Valnice Silva dos Santos, que gentilmente entendeu a situação assim que recebemos a recomendação para regularizar”, comemorou Medeiros.

O TAC previa uma série de obrigações aos permissionários, como cursos de capacitação, manutenção de alvarás em dia, descarte de alimentos impróprios e cumprimento de regras sanitárias. Durante os anos, foram registradas irregularidades e atrasos, mas também avanços, incluindo mutirões de regularização e a transferência gradual para a nova sede do mercado.

Segundo relatório da Vigilância Sanitária, atualmente todos os 45 permissionários de hortifrutigranjeiros e cereais cumprem as exigências do acordo, restando apenas pendências pontuais: oito feirantes ainda sem alvará e 20 com débitos junto ao município. No setor de cereais, todos já estão regularizados. “Como resultado dessa confiança e desse trabalho que conseguimos desenvolver junto ao Ministério do Turismo, o MP nos deu mais um prazo para sanarmos plenamente as determinações”, ressaltou o secretário.

A promotora Valnice dos Santos destacou que houve “cumprimento substancial das obrigações” e melhora significativa nas condições sanitárias e comerciais do espaço, o que justificou o arquivamento do procedimento administrativo.

O Ministério Público comunicou oficialmente a decisão a secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a secretaria de Agricultura e Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Dilemário Alencar solicita suspensão de multas da CS Mobi

Published

14 horas atrás

on

29/08/2025

By

Gabriel Franco – Assessoria vereador Dilemário Alencar
Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (28), o vereador Dilemário Alencar solicitou ao prefeito Abílio Brumini que suspenda as multas aplicadas pela CS Mobi, responsável pelo estacionamento rotativo em Cuiabá. Segundo o parlamentar, muitas autuações chegam aos cidadãos sem registro fotográfico do veículo, dificultando a contestação e gerando insegurança quanto à legalidade das penalidades.
Dilemário destacou que, em cidades como Cuiabá, Várzea Grande e Tangará da Serra, as multas provenientes de aparelhos eletrônicos geralmente vêm acompanhadas de imagens que comprovam a infração. No entanto, as autuações oriundas da CS Mobi não seguem esse padrão, comprometendo a transparência e dificultando a defesa do cidadão. Ele reforçou que, de acordo com o artigo 280, §2º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com a Resolução nº 804/2020 do CONTRAN, infrações registradas por equipamentos eletrônicos devem ser comprovadas com imagens que identifiquem o veículo no momento da autuação, garantindo maior segurança jurídica e clareza para os motoristas.
O vereador defendeu que a Prefeitura surpreenda positivamente a população suspendendo temporariamente as multas, até que todos os processos de autuação estejam devidamente documentados e em conformidade com a legislação de trânsito. Segundo ele, a medida não apenas protege o cidadão de penalidades injustas, mas também reforça a credibilidade do sistema de estacionamento rotativo, assegurando que o serviço funcione com transparência, ética e respeito à população.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá convoca sete candidatos aprovados em processo seletivo para a Educação

Published

15 horas atrás

on

29/08/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá publicou nesta sexta-feira (29), na Gazeta Municipal nº 937, os editais da 52ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro de reserva para atuação nas unidades educacionais da rede pública municipal no ano letivo de 2025.

Nesta chamada, sete candidatos estão sendo convocados para os cargos de Pedagogo, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE/ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e Professores de Arte, Educação Física e Pedagogia, em unidades localizadas nas regionais urbanas e no campo.

Orientações

Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 1º de setembro de 2025, nos horários estabelecidos nos editais, para entrega de documentos e atribuição de vagas.

É obrigatório apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP, Certificado de Reservista, comprovante de residência, conta corrente no Banco do Brasil (caso possua), diploma ou certificado de conclusão de curso com histórico escolar, exame admissional e certidões negativas.

O candidato que não comparecer no horário determinado, não entregar toda a documentação exigida ou chegar atrasado após a chamada será eliminado, sem direito a segunda chamada. Nesses casos, serão convocados os próximos classificados.

Histórico do certame

O processo seletivo ofertou, em 2024, 2.015 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Até o momento, já foram convocados 6.745 candidatos ao longo das 51 chamadas anteriores.

Nesta 52ª convocação, mais sete aprovados passam a integrar a rede municipal de Educação.

O edital completo pode ser conferido em anexo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

