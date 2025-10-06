CIDADES
Com o retorno dos eventos estaduais, Sinop reforça seu protagonismo no esporte regional
O vice-prefeito, Paulinho Abreu, destaca que esse é o intuito da gestão, promover cultura, esporte e lazer para população sinopense, através do fomento ao esporte, com a realização de eventos regionais, estaduais e nacionais.
“Nosso objetivo é trazer, cada vez mais, competições regionais em parceria com o Governo do Estado e até competições nacionais. Esses Jogos Abertos faziam muito tempo que não tinha aqui na cidade e hoje pudemos sediar. Essa foi a etapa regional, Sinop como município sede, e com um grande sucesso também dos times daqui. De oito times que se classificaram nas quatro modalidades, nós tivemos seis de Sinop que vão participar dos jogos estaduais. Então o município fica muito feliz em receber esse tipo de competição e está aberto a receber cada vez mais competições para fortalecer ainda mais nosso esporte”, comentou ele durante a cerimônia de entrega dos troféus e medalhas.
Gabriel Vasconcelos, secretário de Cultura, Esporte e Turismo, lembra que Sinop sediou os primeiros Jogos Abertos do estado de Mato Grosso, na década de 90 e afirma que o município possui tradição nessa competição.
“Sinop é um polo, não só regional, mas no estado, do esporte mato-grossense. Os primeiros jogos abertos do estado de Mato Grosso, década de 90, foram realizados aqui em Sinop. Então a gente tem uma tradição, uma história nesse tipo de evento. E agora vem essa competição, uma fase regional, que de Mutum [Nova Mutum] até Alta Floresta, Piacás, enfim, muitas cidades participantes”, ressaltou ele.
O secretário destaca ainda que Sinop mantém a tradição de disputar os jogos sempre com atletas pratas da casa, o que destaca o município frente aos demais participantes, que, geralmente, competem com uma seleção de atletas de vários municípios do estado.
“Quero fazer um agradecimento especial aos atletas que participaram dessa competição. A esmagadora maioria dos atletas são pessoas que trabalham aqui na cidade, são atletas amadores que depois do seu período de trabalho, vão treinar em toda essa estrutura que as quadras de cultura, esporte e turismo têm. A gente viu aqui, equipes trazendo atletas profissionais para estar jogando, nós fizemos isso de forma orgânica, a maioria dos atletas são atletas realmente de Sinop, que trabalham, que moram aqui, então a gente fica muito feliz por poder ter tido um resultado assim gigantesco. De oito modalidades, a gente chegar em seis é um orgulho, então parabéns aos atletas, parabéns aos técnicos, ao pessoal envolvido. Sinop é um orgulho nessa área esportiva”, celebrou.
O responsável técnico da Diretoria de Esporte de Sinop, Patrício Souza, acompanhou toda a organização do evento e destaca que a execução aconteceu com tranquilidade e consolidou Sinop como uma sede de alto nível.
“Sem sombra de dúvidas foi um evento de uma magnitude muito grande. Há muito tempo que Sinop não sediava um evento desse tamanho, e hoje, finalizamos aí, graças a Deus, tudo 100%. Seis equipes de Sinop que vai disputar a nível estadual, então, parabenizar todos os atletas, também que se empenharam, se dedicaram e conseguiram essas vagas para a fase estadual. Agora vamos com força total para a fase estadual”, evidenciou.
Novos Eventos
O secretário de Cultura, Esporte e Turismo anuncia que a pasta está investindo os esforços para trazer novidades, já para o ano que vem.
“A organização [Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso] adorou nossa cidade, nossa estrutura, então agora a gente vem já com a proposta de, a partir de 2026, sediar grandes eventos e trazer mais capitalização para isso. Não é só esporte, mas também o turismo que fomenta economia, fomenta uma série de ações que conjugam, também, no lazer para comunidade poder assistir jogos de alto nível. Então é muito bacana a gente vai poder ver Sinop no circuito de eventos do estado e do circuito nacional”, antecipou Vasconcelos.
Evento
A competição reuniu 16 municípios, 592 atletas e 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, divididos em 57 equipes que duelaram em busca de uma vaga na segunda fase da competição, que é a estadual.
Todas as equipes sinopenses que disputaram a final, neste domingo, estão na etapa estadual do campeonato. Para as modalidades de basquetebol e voleibol, a competição acontecerá entre os dias 14 e 16 de novembro em Lucas do Rio Verde. Para as equipes das modalidades de futsal e handebol, a competição será entre os dias 21 e 23 de novembro em Sorriso.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Sinop participa do Seminário Estadual da Educação Infantil em Cuiabá
A secretária Salete Rodrigues participou do evento e destacou a importância da participação dos servidores da pasta, no encontro, a nível estadual, a fim de buscar melhorias na qualidade do ensino infantil da rede de Sinop. “Viemos à capital Cuiabá, no evento da Undime-MT, para participar do Seminário da Educação Infantil, onde nós trouxemos alguns dos nossos gestores para participar desse evento e contribuir com as discussões da educação infantil e do tema: desafio da inclusão construindo uma escola plural para a educação”, comentou ela.
A coordenadora da Educação Básica, Carla Ponce, também compareceu ao evento e disse que o tema foi de grande valia para acrescentar às experiências da equipe em prol de uma educação com melhor qualidade. “O Seminário Estadual da Educação Infantil acrescentou aos nossos conhecimentos a respeito da temática e estamos muito animados porque temos a certeza que levaremos para a Sinop muitas ideias, muitos conhecimentos positivos desse assunto”, disse.
Participaram ainda do seminário as professoras Meiriele, Patrícia – gestora da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) São Cristóvão – e a professora Rúbia – coordenadora da Emei Sylvia Orthof.
Um dos destaques do evento foi a discussão sobre o impacto da educação infantil no desenvolvimento humano, os desafios do aumento de crianças com transtornos como TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção, com Hiperatividade), a literatura mato-grossense, a ciência da leitura e saberes indígenas aplicados à educação infantil.
O seminário contou com a presença de dirigentes de outros municípios, equipes pedagógicas, professores, pesquisadores e convidados de todo o estado. Todos participaram de uma programação marcada por palestras, mesas de debates, lançamentos de livros, apresentações culturais e momentos de interação entre profissionais da área.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Sinop conquista 6 das 8 vagas da etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossense
A equipe feminina de handebol de Sinop entrou em quadra, às 15h, contra a equipe de Peixoto de Azevedo e conquistou o título de campeão regional na modalidade. O time fez 16 cestas contra 12 da equipe adversária. O jogo aconteceu no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, no Jardim Botânico.
A capitã do time, Elen Machado, muito contente, diz que a conquista é resultado de um trabalho bem construído. “É uma sensação ótima [ser campeã]. Isso mostra que nós fizemos nosso trabalho, em casa, muito bem feito”, disse ela ao receber o troféu. Sobre a etapa estadual conquistada pela equipe, Elen diz que é momento de foco e muito treino. “É, agora é zerar. Começar os treinos novamente, retornarmos aos treinos firmes e fortes para gente chegar no estadual e brigar pela vaga no brasileiro”, completou ela.
No handebol masculino, disputado no mesmo ginásio, a equipe entrou em quadra contra a equipe de Sorriso e por dois pontos de diferença, conquistou o vice-campeonato na modalidade. Sinop marcou 26 bolas e Sorriso 28 e esteve muito próximo de virar o jogo no final do tempo normal. Para o atleta do time sinopense, Vitor Lima, faltou melhorar a finalização para conseguir a vitória. “Eu acho que nos momentos decisivos a gente pecou na finalização, pecou na cabeça de tomar punições e isso custa muito caro no handebol, principalmente no minuto-chave, nos últimos cinco minutos, no finalzinho da partida”, comentou.
A técnica do time, Elen Machado, comemorou a classificação para próxima fase do campeonato, e disse que os esforços é em buscar sanar os erros e conquistar a classificação para o nacional, em Sorriso. “Infelizmente, o título não veio, mas a vaga veio. Esse era o objetivo inicial desde o começo. Almejamos aí uns jogos bem bacanas no estadual. E vamos com uma equipe um pouquinho mais forte para jogar essa fase do estadual e, quem sabe, conquistar uma vaga para o nacional. Agora vamos ajustar os erros para chegar na etapa estadual e ir atrás do título”, comentou ela.
No voleibol, a equipe feminina abriu a disputa em uma partida contra a equipe de Vera e se consagrou vice-campeã na modalidade. A equipe masculina de vôlei entrou em quadra logo após, contra Ipiranga do Norte. A disputa foi acirrada, inclusive, com direito a set desempate. Sinop também ficou com o vice-campeonato. Ambas as equipes estão garantidas na competição estadual. Os jogos aconteceram no Ginásio Benedito Santiago, localizado na avenida dos Jacarandás, Setor Residencial Sul.
“A gente tem a intenção de estar organizando um descanso essa semana, para dar uma recuperada no final de semana, mas depois, um tempo firme de treinamento e também de organização, porque as atletas das outras cidades que não puderam, podem reforçar também a nossa equipe, assim como as outras cidades reforçam. Mas, o principal, nós mantemos na nossa equipe 100% de atletas do município, para ver a quantidade e a qualidade dos atletas que nós temos aqui dentro do voleibol. E para a próxima fase é isso, é treinar firme que a gente pode melhorar bastante”, comentou a treinadora da equipe feminina sinopense de voleibol, Claodete Hasselstrom.
Isabela Oliveira, atleta do time de Sinop, também está animada com a classificação e se compromete empregar esforços para a próxima etapa. “Pelo desempenho acredito que a gente jogou muito bem, o desenvolvimento do time foi muito bom, agora, que venha o estadual. Graças a Deus a gente conseguiu a vaga, passamos segundo lugar, e agora é focar no estadual”, comentou.
No basquetebol, a equipe feminina disputou a final contra Sorriso e ficou com o vice-campeonato. A partida foi disputada no Ginásio Antonio Evaristo Gomes, localizado no Jardim Primaveras. A equipe também garantiu vaga para etapa estadual.
No futsal, a equipe feminina se classificou para as finais. O jogo aconteceu no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, contra equipe de Santa Carmem. O tempo normal de jogo terminou em 1 a 1. A decisão foi nos pênaltis. Sinop não conseguiu acertar o gol e terminou como vice-campeã na modalidade, quebrando uma sequência de invencibilidade, mas também garantiu vaga na etapa estadual.
O treinador, Jonatas Wiedemann, enaltece a equipe e ressalta que todo o time é formado por sinopenses. “Temos uma equipe fortíssima. Santa Carmem trouxe 10 meninas de fora, de todo o estado, para representar a cidade, e nós temos aqui nossas pratas da casa, como a goleira Aline, que foi seleção brasileira, que hoje defende Sinop, com muito amor, com muita alegria. Fez um trabalho durante muito tempo e hoje ela representa Sinop com todo o orgulho de ser sinopense”, comentou.
Sinop foi o município sede dessa fase do campeonato para os municípios da região norte e centro norte de Mato Grosso. A competição reuniu 16 municípios, 592 atletas e 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, divididos em 57 equipes que duelaram em busca de uma vaga na segunda fase da competição, que é a estadual.
Todas as equipes sinopenses que disputaram a final, neste domingo, estão na etapa estadual do campeonato. Para as modalidades de basquetebol e voleibol, a competição acontecerá entre os dias 14 e 16 de novembro em Lucas do Rio Verde. Para as equipes das modalidades de futsal e handebol, a competição será entre os dias 21 e 23 de novembro em Sorriso.
Campeonato
O campeonato, etapa regional, foi realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. A competição recebeu as seguintes inscrições: no basquetebol foram inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputaram oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol foram seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputaram a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
