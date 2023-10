Com público de 40 mil torcedores, Brasil empata com Venezuela na Arena Pantanal

Com um público de mais de 40 mil torcedores, a Seleção Brasileira empatou por um a um com a Venezuela na noite desta quinta-feira (12.10), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). A partida encerra a terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A vinda do jogo para Mato Grosso só foi possível graças aos investimentos do Governo do Estado, que, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), faz a gestão da Arena Pantanal.

​​​​O governador Mauro Mendes afirmou que receber a competição é motivo de orgulho para Mato Grosso.

“Em nome de todos os mato-grossenses, agradecemos o prestígio da CBF por recebermos aqui um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo, com grandes craques, e por propiciar a nossa população um grande espetáculo”, afirmou o governador.

Segundo ele, o Estado tem se consolidado cada vez mais na rota do esporte, trazendo oportunidades de economia, turismo e desenvolvimento. “Estamos muito honrados com tudo isso e todo o nosso esforço está revestido de alegria e entusiasmo”, completou Mauro.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, destacou que as instalações da Arena Pantanal possibilitaram uma completa adaptação da equipe, com a oferta de tudo que é necessário para o bom desempenho da Seleção.

“Quero agradecer publicamente ao Governo do Estado por tudo que foi feito na Arena Pantanal para que a Seleção Brasileira pudesse ser recebida e jogar o futebol que possa levar à classificação para o Mundial em 2026. Estendo o meu agradecimento a cada uma das pessoas que direta ou indiretamente estiveram imbuídas na entrega desse trabalho”, disse o presidente.

Com o resultado do jogo, o Brasil chega a sete pontos e cai para a segunda posição na tabela das Eliminatórias Sul-americanas, atrás da Argentina. O gol brasileiro foi marcado por Gabriel Magalhães, aos quatro minutos do segundo tempo.

De acordo com o secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves, a volta de um jogo do Brasil para Mato Grosso depois de 21 anos foi construída com investimentos e trabalhos contínuos.

“Hoje é um dia histórico para o Estado, um sonho que está sendo realizado. Com o suporte do governador, há dois anos estamos construindo essa oportunidade e criando as condições para essa realidade acontecer, e hoje celebramos a seleção brasileira aqui perto do nosso povo”, destacou o secretário.

Melhorias na Arena

O Governo do Estado realizou diversos serviços na Arena Pantanal, entre elas a implantação de luzes artificiais que imitam a luz solar, que ajuda a fortalecer a grama do campo. Também houve uma grande limpeza na membrana da fachada do estádio.

Dentre as melhorias mais recentes estão ainda a implantação de um sistema integrado de videomonitoramento e a troca de capacitores dos refletores, o que aumentou em 40% a luminosidade do campo, além de reparos na rede elétrica, hidráulica e nos vestiários.

Além disso, investimentos específicos para o jogo, ficarão como legado como o espaço da academia de ginástica e a reabertura do auditório restaurado, que foi utilizado como centro de coletiva de imprensa.

