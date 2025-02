Cerca de sete mil pessoas participaram, na manhã deste domingo (23.2), da 9ª edição da Corrida do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar de Mato Grosso, em Cuiabá.

O número é recorde entre todas as edições realizadas e consolida a prova como um dos principais eventos no calendário esportivo mato-grossense. A largada e a chegada ocorreram na sede da unidade, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, mais conhecida como Avenida do CPA.

Neste ano, o Bope gratificou um valor de R$ 11,1 mil em prêmios com troféus, que foram distribuídos entre os 1º, 2º e 3º lugar das categorias de 5 e 10 quilômetros, do público geral e agentes da Segurança Pública. Entre os vencedores está o atleta mato-grossense Jânio Varjão, bolsista do projeto Olimpus MT, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

A primeira edição da Corrida do Bope ocorreu no ano de 2016 e reuniu pouco mais de mil competidores. Na última edição, realizada em 2024, mais de cinco mil atletas estiveram presentes.

O comandante do Bope, tenente-coronel Hugo Roberto Silva Reis, afirmou que o crescimento da prova é importante para a valorização do esporte e destaca que, mais uma vez, o Batalhão promoveu um evento para receber toda a família.

“O sucesso na edição desse ano demonstra o total comprometimento da Polícia Militar, em especial o Bope, de promover um evento com essa magnitude, que concentrou quase sete mil corredores. Ficamos muito contentes com este resultado, a adesão do público em uma corrida de rua que foi executada dentro do nosso planejamento estratégico e com total segurança para os corredores e familiares que vieram prestigiar seus atletas”.



A corrida kids, que ocorreu na tarde desta sábado (22), também contou com um público recorde, de aproximadamente 600 crianças, entre quatro e 13 anos de idade.

“Foi um evento muito especial para nossa unidade, pois as crianças e jovens tiveram um trajeto repleto de desafios na nossa pista, que contava com escaladas, andar na água, escorregadores e muitos outros obstáculos. Também tivemos um público recorde e muita diversão”, ressaltou o comandante do Bope, tenente-coronel Hugo Roberto Silva Reis.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, parabenizou os policiais militares do Bope por mais um evento de grande sucesso e que trouxe participantes inclusive de outros estados.

“Sem sombra de dúvida, esta corrida é um dos eventos esportivos mais esperados de Mato Grosso. Além do Bope, a Polícia Militar promove a corrida de rua e de obstáculos de diversas outras unidades, como forma de incentivar a prática esportiva, bem como de trazer a sociedade mato-grossense mais próxima da instituição. Esse evento foi um grande sucesso, que conseguiu reunir quase sete mil pessoas que vibraram junto na realização”, celebrou o comandante-geral, que correu no trajeto de cinco quilômetros.

A 9ª Corrida do Bope trouxe diversos atletas do interior do estado. Entre eles, Gernane Waster, que veio de Sorriso para participar da edição deste ano. “Já tive a oportunidade de correr em outras edições, mas essa foi ainda mais especial pelo recorde de público. O Bope está de parabéns na organização, estrutura e na segurança que foi montada para receber nós atletas”, afirmou.

A estudante Ana Paula também veio do interior do estado para participar da prova. De Diamantino, essa foi a primeira vez que participou de uma corrida de rua.

“A experiência foi a melhor possível. Eu nunca tinha participado de uma corrida de rua e fui incentivada a correr nesta edição. Apesar da dificuldade em um trecho do trajeto, eu consegui concluir a prova e garantir minha medalha”.

A 3ª sargento da Polícia Militar Andréia Mendes também comemorou ao passar pela faixa de chegada. “Essa também foi a minha primeira vez na corrida. O calor daqui de Cuiabá me prejudicou um pouco, pois esperava concluir a prova em um tempo menor, mas deu tudo certo no final e estou contente pelo resultado. O Bope está de parabéns na organização do evento”.



Todos participantes receberam medalhas, incluindo as crianças da categoria kids.

Operações Especiais

O Bope foi criado em 20 de fevereiro de 1988 e se consolida como referência de atuação no combate e repressão aos crimes de maior potencial ofensivo – roubo a bancos, tráfico de drogas, assaltos com reféns, entre outros em todo país.

