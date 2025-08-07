Várzea Grande
Com variedades, Prefeitura de Várzea Grande realiza mais uma edição da Feira da Família
No espaço montado na frente da prefeitura, estão sendo ofertados vários produtos com preços acessíveis como: frutas, legumes e verduras, café artesanal, pudins, bolos, salgados, entre outros
A Prefeitura de Várzea Grande está realizando, hoje (7), mais uma edição da Feira da Família. O evento está montado na praça em frente ao Paço Municipal até às 17h. No local, os clientes podem encontrar alimentos frescos com preços acessíveis como: frutas, legumes, hortaliças, doces, salgados, pães, bolos, café e também podem encontrar remédios caseiros, mel, entre outros.
“Aqui, o várzea-grandense encontrará de tudo e produtos daqui da nossa terra. A feira estimula práticas sustentáveis, movimenta a economia local e celebra a identidade cultural e gastronômica da cidade. A Feira da Família é um local onde os nossos produtores têm a oportunidade de mostrar os seus produtos e ter uma renda extra”, destaca a prefeita Flávia Moretti.
Além disso, a partir das 11h, com preço acessível, será servido almoço completo e lanches variados para quem trabalha na região ou quer aproveitar o dia em família. O cardápio desta edição promete agradar todos os gostos e traz: peixe frito, espetinho, strogonoff de carne e de frango (ambos acompanhados de arroz e batata palha), batata recheada no pote, hambúrguer artesanal e as deliciosas meatballs, bolinhas de carne defumada recheadas com queijo.
Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, a Feira da Família é um modelo de política pública que fortalece a economia e aproxima o campo da cidade.
“A feira representa muito mais que a geração de renda. É um espaço que conecta o produtor rural diretamente ao consumidor, fortalece vínculos comunitários e promove uma alimentação mais saudável e acessível. Cada edição é uma chance de mostrar o que Várzea Grande tem de melhor no campo e na cozinha”, afirmou o secretário.
A moradora do bairro Centro Sul, comerciantes de pudins e doces e proprietária da empresa Lá de Casa – Pudins Artesanais -, Taís Caroline, relata que a empresa foi criada em 2010, porém, comercializava pães recheados e bolos, porém pausou. Já em 2023 iniciou a produção de pudins para ajudar no casamento da filha, Sara Pereira. “Faço tudo com muito amor, pois hoje é o meu trabalho é a minha vida. Produzimos mais de dez tipos de pudins, como por exemplo de Ninho com Nutella, de Paçoca, Zero Lactose, Três Leites, entre outros”, diz Taís.
Previvag publica resultado final da eleição do Conselheiro Previdenciário
Entre os servidores da ativa, foram eleitos conselheiros titulares Cidney José de Campos, Rogério Santos da Silva e Juscelino Dias de Moura. Já os inativos elegeram como representante Gonçalina Josefa de Oliveira
Está publicado, na edição de hoje (7) do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso (AMM), o resultado final da eleição do Conselheiro Previdenciário do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (Previvag).
A eleição ocorreu no dia 1º e foi realizada de maneira totalmente online. Foram eleitos conselheiros titulares Cidney José de Campos (328 votos), Rogério Santos da Silva (246 votos) e Juscelino Dias de Moura (161 votos). Ficou como representante dos servidores inativos Gonçalina Josefa de Oliveira (303 votos).
Como suplentes ficaram: Laurindo Rosália da Silva Júnior (157 votos), Maristela Moraes (108 votos), Sérgio Freitas da Silva (96 votos), Leonard Nicollas de Oliveira (85 votos) e Flávia Lúcia Figueiredo Brazão (84 votos).
“A convocação para posse dos eleitos será realizada em momento oportuno, por meio de um novo edital, nos termos do Art. 16 da Portaria nº 143/2025, a ser publicado pela Comissão Eleitoral, após deliberação da Presidência do Previvag”, publicou na AMM a presidente da Comissão Eleitoral, Paulina Medeiros Miranda.
Agosto Dourado tem início com manhã de acolhimento, trocas e incentivo à amamentação
Campanha segue em outras unidades de saúde do Município, reforçando o compromisso da atual gestão com a saúde materno-infantil e o direito de toda criança a um começo de vida saudáv
Em um gesto de amor, cuidado e compromisso com a saúde das mamães e bebês. A equipe do Programa Saúde da Criança e Adolescente, da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta quarta-feira, 6 de agosto, às ações da campanha Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno.
A primeira unidade a realizar as atividades foi a Unidade de Saúde da Família do bairro 24 de Dezembro, que foi transformada em um verdadeiro espaço de acolhimento, aprendizado e escuta. Desde as primeiras horas da manhã, a equipe da unidade – formada por médicos, enfermeiros, dentista e agentes comunitários- se mobilizou para proporcionar um momento especial às gestantes e puérperas da região.
A recepção da unidade foi toda decorada com balões nas cores da campanha: dourado e branco, e foi oferecido um delicioso café da manhã regado de sorteios de brindes e uma roda de conversa repleta de troca de experiências. Durante o encontro, foram abordados temas fundamentais, como a pega correta na hora da mamada, a importância do leite materno nos primeiros meses de vida e cuidados com o bebê após a amamentação, como o tempo necessário para o bebê arrotar e como lidar com episódios de refluxo.
Durante as orientações do médico e da dentista da unidade, a responsável técnica da do Programa Saúde da Criança e Adolescente, Steffany Carneiro, também compartilhou sua própria experiência como mãe jovem. Com sensibilidade, ela relembrou os desafios da amamentação e contou como o aleitamento foi essencial no desenvolvimento saudável de seus filhos, que enfrentaram refluxo nos primeiros meses de vida. “A maternidade transforma, ensina e fortalece. E amamentar é um ato de amor que alimenta o corpo e o vínculo com o bebê. Poder falar sobre isso com outras mulheres e falar da importância de uma rede de apoio gratificante, até porque, nós da saúde, estamos aqui para orientá-las”, disse Steffany.
A campanha do Agosto Dourado segue em outras unidades de saúde do Município, reforçando o compromisso da atual gestão com a saúde materno-infantil e o direito de toda criança a um começo de vida saudável.
Segue a programação:
USF Capão Grande – 07/08, às 14h
USF Marajoara – 13/08, às 13h
USF Ouro Verde – 15/08, às 7h45
USF Parque do Lago – 15/08
USF Construmat – 19/08, às 8h30
USF São Mateus – 20/08, às 8h
USF Santa Isabel – 20/08, às 14h
USF Souza Lima – 20/08, às 8h
USF Água Limpa – 21/08, às 7h
Maringá 1 – 22/08, às 8h
USF Cohab Cristo Rei – 25/08, às 13h
USF Passagem da Conceição – 27/08, às 8h
USF Manga – 27/08, às 8h
AGOSTO DOURADO – Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o aleitamento materno é exclusivo até os seis meses de idade e de forma complementar até os dois anos ou mais, e pode salvar mais de 820 mil crianças menores de cinco anos por ano em todo o mundo.
A iniciativa do Agosto Dourado também busca combater a desinformação e incentivar a criação de ambientes favoráveis à amamentação – seja em casa, no trabalho ou em espaços públicos. O apoio da família, dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo é essencial para que mais mães se sintam seguras e confiantes em amamentar.
O aleitamento materno salva vidas, fortalece vínculos e constrói um futuro mais saudável para todos. Apoiar essa causa é um dever coletivo.
