Com variedades, Prefeitura de Várzea Grande realiza mais uma edição da Feira da Família

A Prefeitura de Várzea Grande está realizando, hoje (7), mais uma edição da Feira da Família. O evento está montado na praça em frente ao Paço Municipal até às 17h. No local, os clientes podem encontrar alimentos frescos com preços acessíveis como: frutas, legumes, hortaliças, doces, salgados, pães, bolos, café e também podem encontrar remédios caseiros, mel, entre outros.

“Aqui, o várzea-grandense encontrará de tudo e produtos daqui da nossa terra. A feira estimula práticas sustentáveis, movimenta a economia local e celebra a identidade cultural e gastronômica da cidade. A Feira da Família é um local onde os nossos produtores têm a oportunidade de mostrar os seus produtos e ter uma renda extra”, destaca a prefeita Flávia Moretti.

Além disso, a partir das 11h, com preço acessível, será servido almoço completo e lanches variados para quem trabalha na região ou quer aproveitar o dia em família. O cardápio desta edição promete agradar todos os gostos e traz: peixe frito, espetinho, strogonoff de carne e de frango (ambos acompanhados de arroz e batata palha), batata recheada no pote, hambúrguer artesanal e as deliciosas meatballs, bolinhas de carne defumada recheadas com queijo.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, a Feira da Família é um modelo de política pública que fortalece a economia e aproxima o campo da cidade.

“A feira representa muito mais que a geração de renda. É um espaço que conecta o produtor rural diretamente ao consumidor, fortalece vínculos comunitários e promove uma alimentação mais saudável e acessível. Cada edição é uma chance de mostrar o que Várzea Grande tem de melhor no campo e na cozinha”, afirmou o secretário.

A moradora do bairro Centro Sul, comerciantes de pudins e doces e proprietária da empresa Lá de Casa – Pudins Artesanais -, Taís Caroline, relata que a empresa foi criada em 2010, porém, comercializava pães recheados e bolos, porém pausou. Já em 2023 iniciou a produção de pudins para ajudar no casamento da filha, Sara Pereira. “Faço tudo com muito amor, pois hoje é o meu trabalho é a minha vida. Produzimos mais de dez tipos de pudins, como por exemplo de Ninho com Nutella, de Paçoca, Zero Lactose, Três Leites, entre outros”, diz Taís.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT