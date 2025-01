“Com vice-governador, temos esperança e certeza de que nossos problemas serão resolvidos”, afirma prefeita de Nova Maringá

“Quando o vice-governador vem até aqui, a gente começa a acreditar que os problemas serão resolvidos. A situação das estradas é crítica e precisamos de apoio para nossa população e para escoar nossa produção”, afirmou a prefeita de Nova Maringá, Ana Maria, durante reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai (CIDESARP), realizada nesta quinta-feira (16.1), em Nortelândia.

O vice-governador Otaviano Pivetta se reuniu com prefeitos de 15 municípios para discutir ações emergenciais com o objetivo de minimizar danos das enchentes no interior de Mato Grosso. Na reunião, ele afirmou que o Governo do Estado está mobilizado na recuperação da infraestrutura e no apoio imediato às famílias afetadas na região.

“Estamos aqui para dar as mãos a todos vocês e resolver os problemas que afligem o nosso povo. O governo está atento a todas as demandas, canalizando os recursos necessários para que o retorno aconteça de forma eficiente. Vocês sabem que, em nossa gestão, o que fazemos é devolver os recursos que pertencem ao povo mato-grossense”, afirmou.

Pivetta também ressaltou a atuação da Defesa Civil, que monitora a situação nos municípios mais afetados e realiza visitas para identificar as necessidades urgentes. “Vamos superar isso com serenidade, trabalhando em parceria com prefeitos e a população”, destacou o vice-governador.

O superintendente de Proteção e Defesa Civil, Luís Cláudio Pereira, falou sobre a importância da atuação coordenada entre municípios e Governo do Estado para atender as ações emergenciais e na solicitação de recursos federais.

“Assim que as chuvas atingiram a região, acionamos imediatamente todos os prefeitos das cidades afetadas e mobilizamos nossas equipes para atender as emergências. A situação era crítica em alguns municípios, mas conseguimos atender de forma eficiente. Agora, é imprescindível que os municípios nomeiem um coordenador de proteção e defesa civil para garantir a homologação estadual e a solicitação de recursos federais”, explicou Luís Claudio.

A reunião segue durante toda esta quinta-feira com a participação de prefeitos, vereadores e secretários dos municípios de Alto Paraguai, Arenápolis, Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, Denise, Diamantino, Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Olímpia, Porto Estrela, Santo Afonso, São José do Rio Claro e Tangará da Serra.

Participaram também da reunião os deputados estaduais Eduardo Botelho, Dr. João, Dilmar Dal Bosco e Paulo Araújo, além do presidente da MT Participações e Projetos S/A (MT Par), Wener Santos; e do presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Leonardo Bortolin.

Fonte: Governo MT – MT