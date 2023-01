Comandante-geral dos Bombeiros é o primeiro de MT a assumir presidência de conselho nacional

Coronel Alessandro Borges, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), assume a partir desta terça-feira (31) a presidência do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom). Esta é a primeira vez que um comandante-geral de Mato Grosso assume este cargo desde a criação do Conselho, em 2003.

“Estou assumindo hoje a responsabilidade de promover diálogo entre os Corpos de Bombeiros do Brasil e os órgãos do Governo Federal, a fim de melhorar e fortalecer as ações em todo país. É um conselho muito importante por integrar todas as corporações e assumo essa presidência com muito orgulho”, afirmou o comandante-geral.

“Trocamos experiências para que todos possam evoluir em suas normatizações e capacitações. Assim, conseguimos ter um Corpo de Bombeiros muito mais apto para cumprir as missões constitucionais em Mato Grosso, como também no restante no Brasil, graças às ações em conjunto que serão realizadas ao longo do ano”, acrescentou.

Fundado em dezembro de 2003, o Ligabom é um Órgão Colegiado que representa as instituições nacionalmente, por meio da união dos comandantes-gerais. A criação do conselho é um marco histórico para a classe.

Coronel Borges já ocupava a cadeira da vice-presidência do Conselho desde 2021. O comandante-geral é bacharel em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso e especialista em Administração com ênfase em Inteligência de Segurança Pública. Já ocupou os cargos de chefe da BM-2 (setor de inteligência), Comandante do 1º Batalhão – “Batalhão Cacique”, Comandante do 1º Comando Regional (CR1), entre outros. Recebeu as medalhas Militar de Bronze; Dom Pedro Segundo; de Honra ao Mérito da Defesa Civil de Mato Grosso e Guardião do Paiaguás.

Fonte: GOV MT