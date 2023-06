Comarca de Alto Taquari está com problemas na internet e funciona em regime de teletrabalho

O Governo de Mato Grosso realiza, nesta quarta-feira (07.06), o Encontro Regional com Líderes Comunitários, em alusão ao Dia Estadual do Líder Comunitário, comemorado no dia 2 de junho. O evento, voltado às lideranças da Baixada Cuiabana, faz parte do Programa SER Família Comunitário, e contará com a presença da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes.

O Encontro tem como objetivo promover a aproximação entre o Governo e o Terceiro Setor, e é uma realização da Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc), por meio da Secretaria Adjunta de Assuntos Comunitários, sob gestão do secretário adjunto Édio Martins Souza, com apoio da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf).

O evento será realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso, localizado no bairro Coxipó, em Cuiabá, a partir das 13h, com o credenciamento. A abertura do evento será às 14 horas, com a apresentação do Instituto Ciranda. Em seguida, haverá uma apresentação da secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Grasi Bugalho.

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Guilherme Maluf fará uma palestra institucional, a partir das 15 horas, com o tema “O líder comunitário e o seu papel na comunidade”. Após intervalo para coffee break, será a vez do diretor do Senai-MT, Carlos Braguini, palestrar sobre o papel do “líder multiplicador”.

O fechamento do evento será realizado com a fala do governador Mauro Mendes, às 16h45. Posterior a ela, serão entregues os certificados aos líderes comunitários que participaram do evento.

Serviço

Encontro Regional com Líderes Comunitários

Data: Quarta-feira (07.06)

Horário: A partir das 13h

Local: Hotel Fazenda Mato Grosso – Rua Antônio Dorilêo, 1.100, Coxipó – Cuiabá/MT