Comarca de Arenápolis abre processo seletivo para credenciar psicólogos
A Comarca de Arenápolis divulgou edital de processo seletivo para credenciamento de profissional da área de Psicologia. As inscrições podem ser feitas gratuitamente entre os dias 06 e 27 de outubro, por meio deste link.
No ato da inscrição, é preciso protocolar virtualmente toda a documentação exigida em formato PDF, em alta resolução e versão colorida. A lista dos documentos exigidos consta no edital nº 13/2025/DF, que foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) dessa segunda-feira (29 de setembro).
Requisitos – Para ser credenciado, o profissional da área de Psicologia precisa ter sido selecionado no processo seletivo, ser maior de 21 anos de idade, não possuir antecedentes criminais, não exercer cargo público inacumulável e ser bacharel em Psicologia com registro no respectivo Conselho Regional, devendo apresentar certificado.
Etapas e critérios – O processo seletivo será composto pela análise documental e classificação conforme critérios de tempo de experiência profissional, formação acadêmica e participação em cursos ou eventos na área. A pontuação máxima é de 10 pontos. Em caso de empate, serão considerados critérios como maior idade e maior tempo de experiência comprovada.
Prazo de validade – O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
AMMP inicia processo eleitoral para escolha da nova Diretoria
A Comissão Eleitoral da Associação Mato-Grossense do Ministério Público (AMMP) divulgou, nesta terça-feira (30), comunicado oficial sobre a abertura do prazo para inscrição de chapas que disputarão as Eleições para a Diretoria – triênio 2026/2029. As inscrições poderão ser realizadas no período de 30 de setembro a 9 de outubro de 2025, totalizando 10 dias corridos a partir da data de publicação do edital. De acordo com o presidente da Comissão Eleitoral, procurador de Justiça Wagner Cézar Fachone, o colegiado será responsável por analisar a regularidade das candidaturas apresentadas, deliberando sobre sua conformidade com as normas estatutárias e regulamentares que regem o processo eleitoral.A eleição para escolha da nova Diretoria da AMMP será realizada no dia 5 de dezembro de 2025, das 13h às 17h, na sede da entidade (Rodovia Emanuel Pinheiro, KM 01, Jardim Florianópolis, Cuiabá-MT), por meio de voto físico.
Leia aqui o Comunicado nº 001/2025 da AMMP.
Leia aqui o Edital de Eleição.
Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica chega a Porto Esperidião e Glória d’Oeste
O enfrentamento à violência doméstica em Mato Grosso ganhou mais um reforço nesta terça-feira (30 de setembro). Porto Esperidião recebeu oficialmente a 80ª Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica do estado, em solenidade que também contemplou o município vizinho de Glória d’Oeste. A iniciativa é coordenada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher), e representa mais um passo rumo à meta de 100 redes estruturadas até o fim do ano.
Durante o evento, a juíza Djéssica Giseli Kuntzer fez um balanço das últimas implantações da Rede e destacou a importância do avanço no Polo II. “Esses dois últimos municípios tiveram as reuniões ontem, em São José dos Quatro Marcos, e hoje, em Porto Esperidião, que também abarca Glória d’Oeste. Agora, faltam apenas duas comarcas para concluirmos a instalação do Polo II. O que vemos é que já existe um trabalho importante sendo feito pelas prefeituras e órgãos parceiros, e a rede vem justamente para dar visibilidade e fortalecer esse esforço coletivo”, afirmou a magistrada.
Ela ressaltou ainda que o objetivo é reduzir os índices de feminicídio em Mato Grosso. “Infelizmente, nosso estado ainda aparece entre os que mais registram crimes dessa natureza. A maioria das vítimas não tinha medidas de proteção. A Rede vem para mudar isso: mobilizar a sociedade, encorajar as mulheres a buscar apoio e mostrar que elas não estão sozinhas”, acrescentou.
O protocolo de cooperação foi assinado em cerimônia que reuniu representantes do Poder Judiciário, Executivo municipal, forças de segurança, assistência social, saúde, Ministério Público, Defensoria Pública e sociedade civil. Para o prefeito de Porto Esperidião, Odirlei Queiroz Faria, a união entre instituições é fundamental. “O Poder Judiciário e as prefeituras precisam caminhar juntos, sempre buscando o melhor para a população. A iniciativa de capacitar os profissionais que estão na ponta do atendimento é essencial para que nenhuma mulher fique desamparada”, avaliou.
A secretária de Assistência Social de Porto Esperidião, Ariane Vaz de Almeida Resende, destacou que o município já registrava casos de violência, mas muitas vezes de forma velada. “A experiência do ‘Agosto Lilás’ mostrou que, quando há um espaço de acolhimento, as mulheres respondem e buscam ajuda. Agora, com a Rede de Enfrentamento teremos uma ampliação desse apoio, trazendo mais segurança e confiança para que elas procurem ajuda”, afirmou.
A prefeita de Glória d’Oeste, Gheysa Maria Bonfim Burgato, reforçou que a parceria com o Judiciário fortalece o trabalho que já vinha sendo desenvolvido. “Quando temos o Judiciário junto, a mensagem chega de outra forma. As mulheres percebem que estão protegidas e se sentem mais seguras para denunciar. Essa rede vem para ampliar o apoio que queremos oferecer às vítimas e suas famílias”, declarou.
Além da assinatura do protocolo, a programação contou com uma capacitação para os profissionais que atuarão diretamente no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. O encontro foi conduzido pela assessora técnica da Cemulher, Adriany Carvalho, e buscou garantir acolhimento humanizado e atendimento integrado.
Para a defensora pública de Porto Esperidião, Marina Pessini Pezzi, a capacitação é essencial para a atualização contínua dos profissionais que trabalham com vítimas de violência. “Essa qualificação garante que possamos atender as mulheres com respeito, evitando a revitimização quando procuram os atores da rede, seja em uma audiência, no Poder Judiciário ou até em atendimentos na saúde. Também nos prepara para lidarmos com outros tipos de violência e compreender como ela se manifesta em cada comarca ou município, já que pode variar conforme o perfil socioeconômico da região. Essas capacitações devem ser permanentes, para que possamos manter um atendimento e uma abordagem humanizada diante de uma questão tão importante para todos nós da Rede, em níveis municipal, estadual e federal”, comentou.
A secretária de Assistência Social de Glória d’Oeste, Kedman de Carvalho, destacou a importância dessa preparação. “Com essa capacitação, será possível conscientizar ainda mais a população, principalmente aquelas mulheres que ainda não buscam ajuda. Já enfrentamos situações em que as vítimas desistiram do processo por medo ou insegurança, mas acreditamos que a Rede trará mais confiança para que elas deem continuidade e sintam que não estão sozinhas.”
A implantação das Redes de Proteção integra o trabalho estratégico da Cemulher, coordenada pela desembargadora Maria Erotides Kneip, que busca fomentar a criação e o fortalecimento dessas redes em todo o estado.
