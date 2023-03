Comarca de Aripuanã destina recursos de prestação pecuniária para instituições sociais

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) abriu o prazo para a oferta de lances a 56 lotes de veículos apreendidos nos últimos três anos em operações desencadeadas pelas forças de segurança no combate às drogas em Mato Grosso. Dentre os lotes, estão 32 carros, 20 motocicletas e quatro caminhões em condições de circulação e sucatas.

O leilão, coordenado pela Secretaria Adjunta de Justiça, ocorre no formato híbrido (presencial e online). “Todos esses veículos são bens provenientes de operações de combate ao tráfico de drogas, perdidos em favor do Fundo Estadual sobre Drogas (FUNESD/MT), onde recursos ficarão disponíveis para que o Estado de Mato Grosso invista ainda mais nas políticas de prevenção e combate às drogas. Todos são bens com decretação de perdimento e com sentença transitado em julgado”, informou a secretária adjunta de Justiça, Lenice Silva dos Santos Barbosa.

Dentre os bens móveis, estão um cavalo mecânico Volvo FH 460 6x2T, ano 2012, com 4 eixos direcional, avaliado em R$ 125 mil; um cavalo mecânico Volvo FH 440 6x2T, ano 2010, com lance inicial de R$ 100 mil; e conjunto semirreboque Guerra AG GR, ano 2008, dianteiro e traseiro, com preço mínimo de arrematação de R$ 30 mil.

Constam ainda um Ford Fiesta Edge, ano 2004, avaliado em R$ 8 mil, um Volkswagen Fox 1,6 Plus, ano 2005/6, com lance inicial de R$ 8,5 mil, uma caminhonete F-1000 Turbo, carroceria em madeira ano 1991/92, com preço mínimo de R$ 15 mil; e uma motocicleta Honda NXR 124 Broz ES, ano 2005, com preço mínimo de arrematação de R$ 800,00.

A estimativa é de que seja arrecadado cerca de R$ 250 mil com o leilão. Os lances deverão ser ofertados na forma eletrônica, por meio do portal www.kleiberjrleiloes.com.br, até o seu encerramento em 05 de abril de 2023, às 09 horas, na Galeria Leiloar – Auditório Antônio & Lizandra, na Avenida São Sebastião, nº 1447, no Bairro Goiabeiras, em Cuiabá.

As visitas já podem ser realizadas e vão até o dia 04 de abril de 2023, no horário comercial por agendamento com o leiloeiro pelo telefone (65) 3027-5131 ou pelo celular 99289-8092.

Também as fotos e descrições de todos os bens a serem leiloados estão disponíveis no portal www.kleiberjrleiloes.com.br, mas somente a título de ilustração, cabendo ao interessado realizar suas visitas “in loco”, não podendo alegar desconhecimento do estado em que se encontram e nem desistir da compra.