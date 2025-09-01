Comarca de Aripuanã terá atendimento presencial suspenso por 90 dias para reforma

O Tribunal do Júri do caso que resultou na morte do trabalhador Renan Souza Vieira, de 28 anos, será realizado nesta quarta-feira (03), em Rondonópolis (218 km de Cuiabá). O réu, Uisnei Silva de Oliveira, que tem várias passagens pela polícia, foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da 6ª Promotoria de Justiça Criminal do município, por homicídio qualificado e tentativa de homicídio contra outras duas vítimas, a esposa e a filha, que estavam na cabine do caminhão.O crime ocorreu no dia 18 de julho de 2024, quando Renan foi esmagado por um caminhão betoneira conduzido por Uisnei. A esposa da vítima, Josiane Fonseca do Nascimento, de 30 anos, e a filha do casal, de apenas 1 ano, também estavam no caminhão atingido, mas escaparam com vida por circunstâncias alheias à vontade do acusado.Segundo a promotora de Justiça Ludmilla Evelin de Faria S. Cardoso, o denunciado agiu “por motivo fútil, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas”. A denúncia aponta que Renan sofreu traumatismo cranioencefálico ao ser prensado pelo caminhão betoneira, após uma manobra em marcha ré, intencionalmente, realizada pelo acusado.Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime, que causou grande comoção na cidade. É possível ver o caminhão betoneira atingindo, intencionalmente, Renan.O Ministério Público sustenta, ainda, que a manobra feita para matar Renan e matar Josiane e a bebê de 1 ano, foi realizada em via pública e colocou em risco outros pedestres e transeuntes.A promotora reforça que as vítimas não puderam se defender diante de tamanha brutalidade. O Ministério Público levará o caso ao Plenário do Tribunal do Júri para que o réu seja responsabilizado na forma da lei.

Fonte: Ministério Público MT – MT