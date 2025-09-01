JUSTIÇA
Comarca de Aripuanã terá atendimento presencial suspenso por 90 dias para reforma
O atendimento presencial na Comarca de Aripuanã estará suspenso de 1º de setembro a 30 de novembro de 2025, em razão das obras de reforma e modernização do prédio do Fórum. O retorno está previsto para 1º de dezembro, a partir das 12h.
Durante o período, magistrados e servidores atuarão em regime de teletrabalho integral, garantindo a continuidade dos serviços. Para situações emergenciais, foi instalado um ponto de apoio presencial na Promotoria de Justiça, localizada aos fundos do Fórum.
Os atendimentos também poderão ser realizados pelos canais remotos já disponíveis ao público.
Canais de Atendimento Virtual
Plantão Judiciário
📧 E-mail: [email protected]
📱 WhatsApp: (66) 9 9958 4003
Central de Administração/Distribuição
📧 E-mail: [email protected]
📱 WhatsApp: (66) 9 9220 5248
Vara Única/Secretaria
📧 E-mail: [email protected]
📱 WhatsApp: (66) 3565 2070
🖥️ Balcão Virtual (QR Code disponível no Fórum)
Gabinete/Audiências
📧 E-mail: [email protected]
📱 WhatsApp: (66) 9 9202 2010
📅 Atendimento Virtual a Advogados – Via Bookings (QR Code disponível no Fórum)
Defensoria Pública
📱 WhatsApp: (65) 9 9963 4454
Ministério Público – Promotoria
📱 WhatsApp: (66) 9 9282 6552
☎ Telefone fixo: (66) 3565 1499
Acusado de matar trabalhador prensado por caminhão vai a júri na quarta
O Tribunal do Júri do caso que resultou na morte do trabalhador Renan Souza Vieira, de 28 anos, será realizado nesta quarta-feira (03), em Rondonópolis (218 km de Cuiabá). O réu, Uisnei Silva de Oliveira, que tem várias passagens pela polícia, foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da 6ª Promotoria de Justiça Criminal do município, por homicídio qualificado e tentativa de homicídio contra outras duas vítimas, a esposa e a filha, que estavam na cabine do caminhão.O crime ocorreu no dia 18 de julho de 2024, quando Renan foi esmagado por um caminhão betoneira conduzido por Uisnei. A esposa da vítima, Josiane Fonseca do Nascimento, de 30 anos, e a filha do casal, de apenas 1 ano, também estavam no caminhão atingido, mas escaparam com vida por circunstâncias alheias à vontade do acusado.Segundo a promotora de Justiça Ludmilla Evelin de Faria S. Cardoso, o denunciado agiu “por motivo fútil, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas”. A denúncia aponta que Renan sofreu traumatismo cranioencefálico ao ser prensado pelo caminhão betoneira, após uma manobra em marcha ré, intencionalmente, realizada pelo acusado.Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime, que causou grande comoção na cidade. É possível ver o caminhão betoneira atingindo, intencionalmente, Renan.O Ministério Público sustenta, ainda, que a manobra feita para matar Renan e matar Josiane e a bebê de 1 ano, foi realizada em via pública e colocou em risco outros pedestres e transeuntes.A promotora reforça que as vítimas não puderam se defender diante de tamanha brutalidade. O Ministério Público levará o caso ao Plenário do Tribunal do Júri para que o réu seja responsabilizado na forma da lei.
Confira o valor da UPF atualizado em setembro de 2025
O Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) informa que o valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF/MT) para o mês de setembro de 2025 passa a ser R$ R$ 252,74 para fins da cobrança e recolhimento da taxa judiciária, em conformidade com a Portaria nº 129/2025, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz).
O novo valor da UPF deve ser usado para fins de cálculo da taxa judiciária das ações não contempladas com a isenção e das cartas precatórias e similares, o que influencia na arrecadação do Foro Judicial do Poder Judiciário, com base na Lei Complementar nº 261, de 2006, em três casos:
1º – Nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 25.274,00 = cobra-se o valor mínimo de R$ 252,74 (valor referente a uma UPF/MT em vigor).
2º – Nas causas de valor acima de R$ 25.274,00 até R$ 350.000,00 = cobra-se 1% (um por cento) do valor da causa.
3º – Nas causas de valor excedente a R$ 350.000,00 até R$ 3.650.000,00 = acrescenta 0,5% (meio por cento) não podendo ultrapassar o valor de R$ 20.000,00 (limite máximo permitido para o recolhimento do valor da Taxa Judiciária).
O valor da Taxa Judiciária para as Cartas Precatórias e Similares passa a ser de R$ 86,18 (0,341 x R$ 252,74).
A Portaria nº 129/2025-SEFAZ foi publicada no dia 22 de agosto de 2025 no Diário Oficial do Estado, que divulgou os coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF.
Mais informações:
Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial do TJMT:
E-mail: [email protected]
Telefones: (65) 3617-3738 / 3736
