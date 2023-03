Comarca de Barra do Garças recebe alunos de Direito do Centro Universitário do Vale do Araguaia

A Comarca de São José dos Quatro Marcos (a 315 km de Cuiabá) elaborou o projeto ‘Educação, Cinema e Justiça – A Escola no Judiciário’, com o objetivo de levar os alunos das escolas municipais e estaduais para participarem de palestras e sessões de cinema no Fórum da Comarca no município. A Comarca de São José dos Quatro Marcos (a 315 km de Cuiabá) elaborou o projeto ‘Educação, Cinema e Justiça – A Escola no Judiciário’, com o objetivo de levar os alunos das escolas municipais e estaduais para participarem de palestras e sessões de cinema no Fórum da Comarca no município.

A intenção é aproximar o Poder Judiciário da comunidade escolar, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e de outras redes de apoio estudantil, com a reflexão e o diálogo sobre temas importantes para o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes e por meio da emoção e magia do cinema.

Parceria – Idealizado pelo diretor do Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos, juiz Rafael Siman Carvalho, o projeto é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal e Ministério Público local. As palestras são realizadas nas escolas e a estrutura para o cinema é montada e acomodada no Plenário do Tribunal do Júri no Fórum do município.

Exibição de filmes – O cinema é considerado o instrumento ideal para que os alunos reflitam sobre as mensagens transmitidas em cada sessão ou palestra do projeto, além de uma ferramenta de acesso à arte e cultura para adolescentes e crianças.

Para isso, são exibidos filmes atuais, com sucesso de crítica, relacionados aos temas como violência doméstica, bullying, consumo de álcool e drogas, gravidez na adolescência, abuso sexual, entre outros.

Palestras – Também são realizadas palestras sobre assuntos jurídicos de forma humanizada, promovendo os direitos humanos e incentivando nos(as) alunos(as) a empatia e a tolerância.

Tudo isso para auxiliá-los a reconhecer os seus direitos e a provocar os sistemas de justiça e de segurança para tutelá-los quando necessário.

Outro propósito do projeto é despertar nos alunos, crianças e adolescentes a conscientização sobre padrões de condutas e comportamento para um bom convívio em sociedade, assim como direitos e deveres sob cada contexto das leis, como a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha.

O juiz diretor do Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos, Rafael Siman Carvalho, afirma que a ideia do projeto nasceu a partir de outra ação idealizada também pelo magistrado, à época na Comarca de Marcelândia. “Aqui desenvolvemos o projeto de uma forma um pouco diferente, trazendo as crianças e adolescentes para conhecerem o fórum, o magistrado e assistirem aos filmes no Plenário do Júri.”

O magistrado destaca que as quatro primeiras sessões realizadas na segunda quinzena de março foram um sucesso, com os alunos do 5º, 4º, 3º e 2º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Vereador Evilásio Vasconcelos. “Nós conversamos com eles antes das sessões, falamos sobre cidadania, respeito contra bullying, empatia e passamos os filmes ‘Luca’ e ‘Gato de Botas 2’, que têm essa mensagem de diversidade, opiniões diferentes, amizade e respeito.”

O juiz Rafael Siman Carvalho também ressalta a procura de alunos e de outras instituições de ensino pelo projeto. “Inicialmente seriam apenas duas sessões por semana, mas dada a empolgação e procura dos alunos, que até mesmo ligaram para o gestor da comarca quando ficaram sabendo, abrimos mais sessões para atender a todos.”

De acordo com o diretor do Foro, o nome do projeto foi escolhido para contemplar os três pilares essenciais a serem trabalhados: “a educação, pelo seu poder transformador; o cinema, por ser uma arte que humaniza e que permite o respeito por outras culturas; e a Justiça, para que possamos formar cidadãos mais preparados para exercerem a cidadania em sociedade”.

Vivência transformadora – Com a experiência aproximada de um cinema (telão e som de qualidade), a finalidade é introduzir os alunos neste universo artístico, com a expectativa de que isto se torne rotineiro em suas vidas, para pensarem a realidade através da arte, de uma maneira não convencional.

A partir do cinema é possível ter contato com outras culturas e ideias diferentes, mundos diversos, até mesmo aqueles que só existem na imaginação, quebrando barreiras e permitindo ao espectador não só conhecer, mas entender e discutir outras ideias de mundo.

Os alunos recebem alimentação, com pipoca e suco, durante as sessões de cinema e a merenda ao retornarem à escola. Os direitos autorais dos filmes exibidos foram respeitados e adquiridos (diretamente pelo magistrado) pelo período de um ano para as sessões na Comarca.

Semear a Paz e Fortalecer a Justiça – O projeto ‘Educação, Cinema e Justiça – A Escola no Judiciário’ vai ao encontro do conceito de Semear a Paz e Fortalecer a Justiça, da atual gestão do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: alunos uniformizados posando para foto em frente à fachada do Fórum de São José dos Quatro Marcas. Segunda imagem: sessão de cinema no Plenário do Juri, com telão ao fundo da imagem e alunos assistindo ao filme. Terceira imagem: alunos sentados nas cadeiras do Plenário do Júri, ouvindo as palavras do diretor do Foro, juiz Rafael Siman Carvalho.

