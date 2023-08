Comarca de Canarana abre inscrições para processo seletivo de Psicologia

O final de semana foi movimentado no Centro Olímpico José Carlos Pasa e no Ginásio Benedito Santiago, que sediaram a 2ª Copa Chucky de handebol. A competição realizada pela Prefeitura de Sinop, por meio da Gerência de Esportes, contou com a participação de cerca de 400 atletas de vários municípios do estado.

Os ginásios foram palcos de intensos confrontos entre as equipes participantes, que demonstraram habilidade, determinação e paixão pelo esporte. As finais realizadas no José Carlos Pasa, contaram com uma grande torcida. Na categoria feminina, a equipe de Sinop levantou a taça, já na masculina o time de Sorriso levou a melhor. A torcida se fez presente, e pode acompanhar de forma gratuita os jogos.

Esse campeonato certamente ficará marcado na memória dos amantes do handebol e servirá como inspiração para futuras edições do torneio. A atleta Ellen Machado, uma das destaques do time de Sinop, ressaltou que o campeonato foi um dos melhores que já participou. Ela destacou que o campeonato teve uma ótima organização. “Um dos melhores eventos que já participamos no estado. Mais importante do que ser campeã, é poder olhar para a arquibancada e ver que a comunidade se fez presente, foi muito emocionante, levantar a taça neste evento, onde homenageia o nosso querido Luiz Carlos Simon, o Chucky, que foi nosso técnico, e esse título vai para toda a família Simon”.

“O evento está muito bem organizado, nós viemos com uma equipe de Colíder, o nosso time feminino, nós ficamos em quarto lugar, não foi dessa vez, mas as equipes são muito boas. O evento está de parabéns, a organização, arbitragem, tudo muito bom e bem organizado, todos nós atletas nos sentimos satisfeitos com o evento”, ressaltou a atleta Miriã de Oliveira.

O campeonato homenageou o ex-treinador de handebol e diretor técnico da gerência de esportes de Sinop, Luiz Carlos Simon, carinhosamente chamado pelos amigos e familiares de Chucky, falecido em 06 de abril de 2022.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT