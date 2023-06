Comarca de Chapada dos Guimarães promove formação de facilitadores de círculos de paz

Com a proposta de disseminar a cultura da paz no município de Chapada dos Guimarães, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), em parceria com o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur), do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, promoveu um curso de formação de facilitadores de círculos de construção de paz. Com a proposta de disseminar a cultura da paz no município de Chapada dos Guimarães, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), em parceria com o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur), do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, promoveu um curso de formação de facilitadores de círculos de construção de paz.

Participaram 22 pessoas de diferentes setores da sociedade, no curso que foi realizado entre os dias 5 e 7 de junho, no Fórum de Chapada dos Guimarães.

Construção de valores, objeto de palavra, construção de diretrizes, contação de histórias foram alguns dos temas e conceitos trabalhados com o grupo.

“A expectativa que tínhamos antes do início do círculo foi atendida de forma brilhante. Com certeza saí do evento com o emocional renovado e com um ótimo nível de aprendizado. Tenho a absoluta certeza que saí transformado, principalmente por ter aprendido a ouvir, falar no momento certo e o mais importante praticar o exercício da paciência”, disse o professor Ernesto Oliveira Borba.

A vereadora e professora da rede pública municipal, Rosa Lisboa, afirmou que levará consigo para o resto da minha vida todo o aprendizado que teve no curso de formação. “O nome já diz tudo, círculo da paz. Foram vinte horas de muita aprendizagem. Pude aprender a ouvir, esperar a minha vez, ter mais empatia com as pessoas, principalmente aquelas que convivo todos os dias. As facilitadoras usaram de uma didática e um domínio maravilhoso”, elogiou.

“Esse curso foi para mim uma oportunidade mágica de aprender uma prática que ajuda a comunidade a se conectar de forma positiva e respeitosa. Estou muito animada com o advento da Semana Restaurativa nas Escolas, onde poderemos aplicar com os alunos o que aprendemos no curso, especialmente em tempos de crescimento da violência escolar no nosso país e no mundo. Já me vejo também utilizando esses ensinamentos com os mesários e colaboradores na preparação das Eleições Municipais no ano que vem”, afirmou a servidora do Cartório Eleitoral de Chapada dos Guimarães Helma Martins da Cunha Bazán.

Ao exemplo do que disse a servidora eleitoral, agora os facilitadores estão aptos a desenvolverem os círculos de paz nos locais onde trabalham, com diferentes públicos-alvo.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Descrição de imagem: foto horizontal colorida dos participantes do curso de formação. Eles estão no auditório do fórum, alguns agachados em frente à roda de objetos do curso e outros estão em pé. Todos olham para a câmera, há homens e mulheres e uma criança.

Mylena Petrucelli

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT