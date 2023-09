Comarca de Colniza suspende atendimento no Fórum nesta quarta-feira (6)

Os parceiros das ações sociais do município serão homenageados com o selo da Assistência Amiga, nesta quarta-feira (6), durante um jantar de agradecimento na sede do Senai, a partir das 19h. Foram 220 parceiros, entre empresas, pessoas, ONGs e outras instituições que contribuíram com as diversas ações realizadas pela secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, em benefício da população que vive em situação de vulnerabilidade, nos últimos 12 meses.

O jantar da Assistência Amiga faz parte da programação oficial do Festeja Sinop e é preparado especialmente como forma de reconhecimento por toda contribuição prestada pelos parceiros e voluntários, em eventos realizados nos CRAS, CREAS e outras unidades da secretaria. Durante o jantar também haverá degustação de pratos preparados pelos alunos do curso de confeiteiro, do programa Qualifica Sinop.

O projeto foi criado com objetivo de mobilizar e reunir um grupo de voluntários que se propõe a fazer o bem para aqueles que mais necessitam. “É o terceiro ano consecutivo que preparamos este momento de agradecimento e celebração aqueles que abraçam as causas sociais do nosso município. Temos empresas que doam cestas básicas, pessoas que ajudam com a doação de móveis, roupas e calçados, além daqueles que doam seu tempo e serviço para atender o público da Assistência Social, será uma honra homenagear cada um deles no nosso jantar”, declarou a secretária da pasta, Scheila Pedrosos.

O Festeja Sinop é uma realização da Prefeitura de Sinop, com patrocínio do Grupo Sinop, MB Engenharia e Meio Ambiente, Shopping Sinop, Energize-C Eletropostos e apoio da Câmara Municipal de Vereadores.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT