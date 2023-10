Comarca de Itaúba inicia processo seletivo de fisioterapeutas e psicólogos (as)

Em apoio à Campanha Outubro Rosa, de combate e prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Departamento de Saúde, vinculado à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP), vai realizar durante todo o mês, uma série de ações solidárias com o objetivo de conscientizar magistrados (as), servidores (as) e usuários do sistema de Justiça sobre a importância do diagnóstico precoce, assim como diminuir a resistência sobre a realização preventiva de exames e até mesmo sobre o próprio tratamento. Em apoio à Campanha Outubro Rosa, de combate e prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Departamento de Saúde, vinculado à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP), vai realizar durante todo o mês, uma série de ações solidárias com o objetivo de conscientizar magistrados (as), servidores (as) e usuários do sistema de Justiça sobre a importância do diagnóstico precoce, assim como diminuir a resistência sobre a realização preventiva de exames e até mesmo sobre o próprio tratamento.

Durante todo o mês, a sede do Tribunal de Justiça e o prédio do Departamento de Saúde, estarão iluminados de rosa, lembrando sobre a necessidade de discutir o assunto e levar conscientização para o maior número possível de mulheres.

Lenço Solidário – Outubro também será marcado pela campanha de doação de cabelos, lenços, perucas e adereços, criada com o objetivo de levar carinho, elevar o amor-próprio e amenizar a dor de mulheres em tratamento de câncer. A campanha será realizada até o dia 31 de outubro. As peças arrecadadas serão destinadas ao Hospital do Câncer, que fará a entrega dos itens às mulheres atendidas pela instituição.

Pontos de coleta identificados com a marca da campanha serão instalados na recepção central do Tribunal de Justiça, no acesso ao Departamento de Saúde e Restaurante dos Servidores, e nas recepções dos Fóruns de Cuiabá e Várzea Grande. Além da participação dos servidores, o público externo que se utiliza dos serviços do Tribunal de Justiça também poderá contribuir com a campanha.

“É nesse momento delicado de dor e até mesmo de negação da sua própria imagem, algo tão essencial para uma mulher, que o Poder Judiciário tem a nobre oportunidade de contribuir elevando a autoestima dessa mulher, e dizendo para ela: nós estamos com você! Que o Outubro Rosa seja um mês onde possamos fazer a diferença na vida do nosso semelhante”, refletiu Glenda Balbinotti, enfermeira do Departamento de Saúde, e uma das organizadoras da Campanha Outubro Rosa, do Tribunal de Justiça.

Exercite-se! – No dia 18 de outubro (quarta-feira), às 7h, no estacionamento da Academia, será realizado o primeiro ‘Exercite-se’. A ação é realizada pelo Departamento de Saúde, por meio do Programa Bem-Viver, com o objetivo de conscientizar os servidores sobre a importância da prática regular de atividade física. O sedentarismo é apontado como um dos fatores de risco para o surgimento do câncer de mama. A agenda será voltada para o público interno, e será realizada em conjunto com as atividades do Projeto ‘Gincana da Saúde’.

Dia ‘D’ contra o câncer de mama – No dia 20 de outubro (sexta-feira), será realizado o Dia ‘D’ de combate e prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. A mobilização é um convite para que todos os servidores, vestidos com uma peça de roupa rosa, possam aderir à campanha e juntos fazer parte das atividades que envolvem a conscientização sobre o assunto.

A partir das 16h, a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, fará a abertura da roda de conversa que será realizada no Auditório Desembargador Gervásio Leite, com a presença dos médicos Luciano Florisbelo e André Crepaldi, e da psicóloga especializada no atendimento de pacientes oncológicos, Marilúcia Santin.

A agenda também contará com a presença do grupo de mulheres que venceram o câncer ‘Cura para Curar’, e a apresentação do Coral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob a regência do maestro Carlos Taubaté. Ao final do evento, uma grande foto com a presença de magistrados, servidores e convidados será feita como símbolo da adesão do Poder Judiciário de Mato Grosso ao Outubro Rosa.

Até o final de outubro, uma série de ações envolvendo a divulgação de matérias de texto, rádio e vídeo, bem como nas redes sociais do Poder Judiciário, e a distribuição de conteúdo informativo será realizada alertando sobre a importância da campanha.

