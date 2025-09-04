Comarca de Juara abre processo seletivo para credenciamento de fisioterapeutas e psicólogos

O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Comarca de Juara, publicou o Edital n. 02/2025/DF, que torna pública a abertura de processo seletivo para o credenciamento de profissionais nas áreas de Fisioterapia e Psicologia.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 3 de outubro de 2025, exclusivamente pelo endereço eletrônico https://processoseletivo.tjmt.jus.br

A inscrição é gratuita e deve ser realizada em formato digital, com envio da documentação exigida em PDF colorido e de alta resolução.

Requisitos

Ter mais de 21 anos;

Não possuir antecedentes criminais;

Possuir formação superior e registro no respectivo conselho de classe;

Etapas e critérios

O processo seletivo será composto pela análise da documentação apresentada. A pontuação levará em consideração o tempo de experiência profissional, o tempo de serviço público e a formação acadêmica. Em caso de empate, serão adotados critérios como maior idade, maior tempo de exercício como jurado e maior tempo de experiência profissional.

Validade e atuação

Os profissionais habilitados serão credenciados pela Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O credenciamento terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Acesse o edital completo.

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT