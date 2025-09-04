Comarca de Juara abre processo seletivo para credenciamento de fisioterapeutas e psicólogos

Connect with us

04/09/2025

O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Comarca de Juara, publicou o Edital n. 02/2025/DF, que torna pública a abertura de processo seletivo para o credenciamento de profissionais nas áreas de Fisioterapia e Psicologia.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 3 de outubro de 2025, exclusivamente pelo endereço eletrônico https://processoseletivo.tjmt.jus.br

A inscrição é gratuita e deve ser realizada em formato digital, com envio da documentação exigida em PDF colorido e de alta resolução.

Requisitos

Ter mais de 21 anos;

Não possuir antecedentes criminais;

Possuir formação superior e registro no respectivo conselho de classe;

Etapas e critérios

O processo seletivo será composto pela análise da documentação apresentada. A pontuação levará em consideração o tempo de experiência profissional, o tempo de serviço público e a formação acadêmica. Em caso de empate, serão adotados critérios como maior idade, maior tempo de exercício como jurado e maior tempo de experiência profissional.

Validade e atuação

Os profissionais habilitados serão credenciados pela Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O credenciamento terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Acesse o edital completo.

Autor: Dani Cunha

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Tribunal Pleno elege novos juízes-membros substitutos do TRE-MT

04/09/2025

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso elegeu, em realizada nesta quinta-feira (4 de setembro), os magistrados Francisco Ney Gaíva e Glenda Moreira Borges para ocupar as vagas de juízes-membros substitutos do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), na categoria Juiz de Direito.

As vagas foram abertas em razão do término dos mandatos dos juízes Cláudio Roberto Zeni Guimarães e Gilberto Lopes Bussiki, que completaram seus respectivos biênios em 10 e 25 de agosto de 2025.

A eleição teve como relator o presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira.

Vaga para juiz titular

Paralelamente, o TJMT publicou o Edital n. 3/2025, que trata do provimento de uma vaga de juiz titular do TRE-MT, também da classe Juiz de Direito. A vaga foi aberta em razão do término do biênio do magistrado Edson Dias Reis, cujo mandato se encerra em 14 de novembro de 2025.

A escolha será realizada pelo Tribunal Pleno do TJMT, de acordo com a Resolução TSE n. 20.958/2001 e o Regimento Interno do TJMT. Será eleito o magistrado que obtiver maior votação. Em caso de empate, aplicam-se os critérios previstos em lei.

O resultado final será encaminhado ao TRE-MT para homologação e demais providências administrativas.

Autor: Vitória Maria

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Inscreva-se: 39ª Reunião do Grupo de Estudos da Magistratura será dia 26 de setembro

04/09/2025

Será realizada no dia 26 de setembro a 39ª Reunião do Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso (Gemam-MT). O evento terá lugar na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) e as inscrições para participar já estão abertas.

Dentre os temas já confirmados para debate estão “Parâmetros para uma decisão em questões envolvendo políticas públicas – análise diante do Tema 698 do STF”, com a participação dos juízes Agamenon Alcântara Moreno Júnior e Bruno D’Oliveira Marques; “Juiz sem rosto”, com o desembargador Marcos Machado e o juiz Vagner Dupim Dias; e “Judicialização e regulação da cannabis medicinal”, com as juízas Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva e Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima.

Criado em 2014, o Gemam conta com 91 magistrados e magistradas de todas as regiões de Mato Grosso, com atuação em três eixos: cível, criminal e agronegócio. O grupo tem se consolidado como um espaço de diálogo, aprendizado e fortalecimento técnico da magistratura. Em todos os encontros, os integrantes são convidados a apresentar propostas de estudos, de forma a engrandecer o grupo e, de forma coletiva, construir novos conhecimentos.

Ao abordar os impactos das reuniões do Gemam para a sociedade, a coordenadora do Gemam, juíza Alethea Assunção Santos, ressaltou que o grupo de estudos fomenta o aperfeiçoamento e a capacitação contínua dos magistrados. “A partir dos encontros, construímos enunciados que orientam os julgados, promovendo mais padronização e segurança jurídica. Isso, com certeza, se reverte em benefício ao jurisdicionado, pois agiliza a prestação jurisdicional.”

Ao final da 38ª reunião, realizada em 4 de julho, os participantes reafirmaram o compromisso com a atualização constante e com o aprimoramento da Justiça em Mato Grosso.

Magistrados(as) devem clicar nesse link para se inscrever.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.

Leia matéria relacionada:

Propostas de enunciados de juízes de MT são selecionadas para 1º Congresso STJ da Segunda Instância

Autor: Lígia Saito

Fotografo:

Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio após briga em festa em Rondonópolis

A Polícia Civil cumpriu, na tarde dessa quarta-feira (3.9), um mandado de prisão temporária contra um homem, de 36 anos,...
Polícia Civil prende vigilante e esclarece furto de equipamentos no Hospital Central de Cuiabá

Um furto de equipamentos eletrônicos, ocorrido no Hospital Central, foi esclarecido pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), com a identificação...
Polícia Militar realiza solenidade de 190 anos de fundação e promove 983 militares nesta sexta-feira (5)

A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na noite desta sexta-feira (5.9), a solenidade alusiva à comemoração dos 190 anos...

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

