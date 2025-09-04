JUSTIÇA
Comarca de Juara abre processo seletivo para credenciamento de fisioterapeutas e psicólogos
O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Comarca de Juara, publicou o Edital n. 02/2025/DF, que torna pública a abertura de processo seletivo para o credenciamento de profissionais nas áreas de Fisioterapia e Psicologia.
Os interessados poderão se inscrever até o dia 3 de outubro de 2025, exclusivamente pelo endereço eletrônico https://processoseletivo.tjmt.jus.br
A inscrição é gratuita e deve ser realizada em formato digital, com envio da documentação exigida em PDF colorido e de alta resolução.
Requisitos
Ter mais de 21 anos;
Não possuir antecedentes criminais;
Possuir formação superior e registro no respectivo conselho de classe;
Etapas e critérios
O processo seletivo será composto pela análise da documentação apresentada. A pontuação levará em consideração o tempo de experiência profissional, o tempo de serviço público e a formação acadêmica. Em caso de empate, serão adotados critérios como maior idade, maior tempo de exercício como jurado e maior tempo de experiência profissional.
Validade e atuação
Os profissionais habilitados serão credenciados pela Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O credenciamento terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
Autor: Dani Cunha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Tribunal Pleno elege novos juízes-membros substitutos do TRE-MT
O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso elegeu, em realizada nesta quinta-feira (4 de setembro), os magistrados Francisco Ney Gaíva e Glenda Moreira Borges para ocupar as vagas de juízes-membros substitutos do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), na categoria Juiz de Direito.
As vagas foram abertas em razão do término dos mandatos dos juízes Cláudio Roberto Zeni Guimarães e Gilberto Lopes Bussiki, que completaram seus respectivos biênios em 10 e 25 de agosto de 2025.
A eleição teve como relator o presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira.
Vaga para juiz titular
Paralelamente, o TJMT publicou o Edital n. 3/2025, que trata do provimento de uma vaga de juiz titular do TRE-MT, também da classe Juiz de Direito. A vaga foi aberta em razão do término do biênio do magistrado Edson Dias Reis, cujo mandato se encerra em 14 de novembro de 2025.
A escolha será realizada pelo Tribunal Pleno do TJMT, de acordo com a Resolução TSE n. 20.958/2001 e o Regimento Interno do TJMT. Será eleito o magistrado que obtiver maior votação. Em caso de empate, aplicam-se os critérios previstos em lei.
O resultado final será encaminhado ao TRE-MT para homologação e demais providências administrativas.
Autor: Vitória Maria
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Inscreva-se: 39ª Reunião do Grupo de Estudos da Magistratura será dia 26 de setembro
Será realizada no dia 26 de setembro a 39ª Reunião do Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso (Gemam-MT). O evento terá lugar na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) e as inscrições para participar já estão abertas.
Dentre os temas já confirmados para debate estão “Parâmetros para uma decisão em questões envolvendo políticas públicas – análise diante do Tema 698 do STF”, com a participação dos juízes Agamenon Alcântara Moreno Júnior e Bruno D’Oliveira Marques; “Juiz sem rosto”, com o desembargador Marcos Machado e o juiz Vagner Dupim Dias; e “Judicialização e regulação da cannabis medicinal”, com as juízas Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva e Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima.
Criado em 2014, o Gemam conta com 91 magistrados e magistradas de todas as regiões de Mato Grosso, com atuação em três eixos: cível, criminal e agronegócio. O grupo tem se consolidado como um espaço de diálogo, aprendizado e fortalecimento técnico da magistratura. Em todos os encontros, os integrantes são convidados a apresentar propostas de estudos, de forma a engrandecer o grupo e, de forma coletiva, construir novos conhecimentos.
Ao abordar os impactos das reuniões do Gemam para a sociedade, a coordenadora do Gemam, juíza Alethea Assunção Santos, ressaltou que o grupo de estudos fomenta o aperfeiçoamento e a capacitação contínua dos magistrados. “A partir dos encontros, construímos enunciados que orientam os julgados, promovendo mais padronização e segurança jurídica. Isso, com certeza, se reverte em benefício ao jurisdicionado, pois agiliza a prestação jurisdicional.”
Ao final da 38ª reunião, realizada em 4 de julho, os participantes reafirmaram o compromisso com a atualização constante e com o aprimoramento da Justiça em Mato Grosso.
Magistrados(as) devem clicar nesse link para se inscrever.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.
Leia matéria relacionada:
Propostas de enunciados de juízes de MT são selecionadas para 1º Congresso STJ da Segunda Instância
Autor: Lígia Saito
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT
Email: [email protected]
