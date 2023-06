Comarca de Marcelândia abre inscrição para credenciamento nas áreas de Fisioterapia e Psicologia

A Comarca de Marcelândia está com as inscrições abertas para credenciar profissionais nas áreas de Fisioterapia e Psicologia. O regulamento está disponível no Edital Nº 02/2023/DF.

Inscrições: A inscrição é gratuita e só poderá ser realizada até o dia 26 de julho por meio do endereço eletrônico do Protocolo Administrativo Virtual – PAV, disponível em https://pav.tjmt.jus.br/.

Requisitos: ter sido selecionado no Processo Seletivo; ser maior de 21 anos; não possuir antecedentes criminais; não exercer cargo público inacumulável; não ter credenciamento anterior com o Poder Judiciário Estadual ou estar descredenciado há pelo menos 01 ano; ser graduado em Fisioterapia e Psicologia, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro no Conselho Regional da área profissional, devendo apresentar certificado de curso específio/formação (RPG, Pilates, Shiatsu, Reflexologia), caso seja exigido.

Critérios de avaliação: os candidatos inscritos serão selecionados a partir da análise de currículo, efetuada pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. As notas serão calculadas com base no tempo de serviço público e experiência profissional.

Remuneração: O profissional credenciado será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, por suas atuações em favor do Estado, sem prejuízo das demais atividades próprias do exercício da função (averiguações in loco, visitas domiciliares, atendimento ao público, informações verbais em audiência, entre outros). O teto máximo será de 80% do subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário previsto na Tabela 1-A.

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT