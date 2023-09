Comarca de Mirassol D’Oeste abre processo seletivo para credenciamento de juiz leigo

As obras na BR-163, no trecho sob a concessão do Governo de Mato Grosso há quatro meses, vão fazer a diferença no interior do estado, como destacou o prefeito de Nova Mutum, Leandro Félix, durante vistoria do Conselho de Administração da Nova Rota do Oeste, nessa quinta-feira (14.09). No município, um viaduto está sendo construído sobre a rodovia que corta a cidade.

“Acredito que esse é um salto de desenvolvimento que Mato Grosso está vivendo, sob o comando do governador Mauro Mendes e do vice-governador Otavinho Pivetta”, afirmou o prefeito.

O viaduto construído em parceria com a prefeitura foi uma das obras executadas no trecho entre Sinop até Várzea Grande que foram vistoriadas pela equipe técnica, acompanhada pela MT Participações e Projetos S/A (MT Par).

Atualmente, são feitas obras de recuperação do pavimento da pista existente e a duplicação da nova via, do Posto Gil até Nova Mutum. A previsão é que em outubro ocorra outra vistoria, quando a pavimentação já tiver iniciado.

Mais de 100 equipamentos já trabalham diariamente nas obras de duplicação e nos próximos dias deve se estender ao período noturno para acelerar ainda mais as obras.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração, Cidinho Santos, é uma satisfação ver que todo o trecho já está em obras e a população já está reconhecendo o que está sendo feito na rodovia.

“O dia foi importante, porque tivemos a oportunidade de trazer todos os conselheiros e os diretores para verificarmos desde Sinop até Várzea Grande tudo o que está sendo feito em termos de restauração, duplicação e melhorias na rodovia. É uma satisfação ver tudo em obras”, afirmou Cidinho.

O conselho administrativo da Nova Rota do Oeste é formado ainda pelos secretários de Estado de Mato Grosso, Rogério Gallo, da Fazenda, e Marcelo Oliveira, de Infraestrutura, e de dois conselheiros independentes, Guilherme Quintela e Luiz Lima.

O presidente da Nova Rota do Oeste, Luciano Uchoa, disse que a vistoria foi uma prestação de contas ao Conselho de Administração.

A previsão de entrega dos 86 quilômetros é de 24 meses. Neste ano, 12 quilômetros já deverão ser pavimentados.

“Estamos focados também nos projetos da duplicação dos outros trechos e hoje digo com orgulho que desde Sinop até a divisa com Mato Grosso do Sul estamos em obras, então estamos no caminho certo”, finalizou o presidente Cidinho Santos.

A vistoria acompanhada pelo presidente da MT Par, Wener Santos, ocorreu durante todo o dia, se estendendendo até a noite.

O governo de Mato Grosso assumiu no dia 4 de maio o controle acionário da Nova Rota do Oeste, com um investimento de R$ 1,6 bilhão aportado pelo Estado de MT, por meio da MT Par.

