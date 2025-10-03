Comarca de Nortelândia completa 45 anos de história e prestação de serviços à comunidade

A Comarca de Nortelândia celebrou nesta quinta-feira (2 de outubro) 45 anos de instalação, em um dia marcado pelo resgate da história da unidade. Criada pela Lei nº 4.004, de 30 de junho de 1978, a comarca foi oficialmente instalada em 1980 pelo então presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador Athaide Monteiro da Silva.

Nortelândia, conhecida como “Cidade Feliz” e situada a 253 quilômetros de Cuiabá, possui Vara Única, pertence à Entrância Inicial.

A comarca atende, ainda, distritos e localidades vizinhas, funcionando como um importante ponto de acesso ao Judiciário para a região médio-norte.

Com características de proximidade e vínculo comunitário, a Comarca de Nortelândia é frequentemente lembrada pela dedicação de sua equipe.

Durante a celebração, a juíza diretora em substituição legal da comarca, Marina Dantas Pereira, ressaltou a importância da data para a comunidade. “É com imensa satisfação e gratidão que celebramos os 45 anos de instalação da Comarca de Nortelândia. Nesta trajetória, vimos transformações, desafios e conquistas, sempre com o firme propósito de garantir o acesso à justiça à nossa população. A comarca se consolidou como um pilar institucional no município, com servidores dedicados e magistrados comprometidos. Em nome da equipe desta unidade, manifesto minha homenagem a todos os que integraram e integram este serviço público, bem como à população, que confia no nosso trabalho. Que nosso compromisso siga firme na promoção da justiça, com eficiência, respeito e acolhimento”, afirmou.

Assim como a vizinha Arenápolis, distante apenas cinco quilômetros, Nortelândia integra um polo jurisdicional estratégico. Ambas as comarcas compartilham semelhanças estruturais e históricas, mas também guardam peculiaridades próprias, reflexo da identidade de suas comunidades.

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT