Comarca de Nortelândia completa 45 anos de história e prestação de serviços à comunidade
A Comarca de Nortelândia celebrou nesta quinta-feira (2 de outubro) 45 anos de instalação, em um dia marcado pelo resgate da história da unidade. Criada pela Lei nº 4.004, de 30 de junho de 1978, a comarca foi oficialmente instalada em 1980 pelo então presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador Athaide Monteiro da Silva.
Nortelândia, conhecida como “Cidade Feliz” e situada a 253 quilômetros de Cuiabá, possui Vara Única, pertence à Entrância Inicial.
A comarca atende, ainda, distritos e localidades vizinhas, funcionando como um importante ponto de acesso ao Judiciário para a região médio-norte.
Com características de proximidade e vínculo comunitário, a Comarca de Nortelândia é frequentemente lembrada pela dedicação de sua equipe.
Durante a celebração, a juíza diretora em substituição legal da comarca, Marina Dantas Pereira, ressaltou a importância da data para a comunidade. “É com imensa satisfação e gratidão que celebramos os 45 anos de instalação da Comarca de Nortelândia. Nesta trajetória, vimos transformações, desafios e conquistas, sempre com o firme propósito de garantir o acesso à justiça à nossa população. A comarca se consolidou como um pilar institucional no município, com servidores dedicados e magistrados comprometidos. Em nome da equipe desta unidade, manifesto minha homenagem a todos os que integraram e integram este serviço público, bem como à população, que confia no nosso trabalho. Que nosso compromisso siga firme na promoção da justiça, com eficiência, respeito e acolhimento”, afirmou.
Assim como a vizinha Arenápolis, distante apenas cinco quilômetros, Nortelândia integra um polo jurisdicional estratégico. Ambas as comarcas compartilham semelhanças estruturais e históricas, mas também guardam peculiaridades próprias, reflexo da identidade de suas comunidades.
Emissão de carbono poderá ser medida com calculadora itinerante no Mutirão Interligue Já
Escola usa Círculos de Paz para tratar autoestima e fazer escuta de alunos em Campo Verde
Como você se sente quando tem sua dor acolhida? Na Escola Municipal Monteiro Lobato, em Campo Verde, a busca por novas formas de cuidar da saúde emocional dos estudantes tem se materializado em iniciativas de acolhimento e diálogo. A ação surgiu da necessidade de ouvir, acolher e apoiar estudantes que enfrentam desafios como depressão, baixa autoestima e conflitos familiares.
O trabalho é realizado pelas professoras Eloiza Hantt e Maria Aparecida Oliveira, que atuam há mais de 23 anos na rede municipal de educação e decidiram realizar Círculos de Construção de Paz para atender alunos em situação de vulnerabilidade emocional. No total, 14 crianças foram inicialmente incluídas no acolhimento.
As professoras explicam que os encontros foram conduzidos com base na abordagem restaurativa, tendo sido escolhido o tema “Sempre é tempo de recomeçar” em sintonia com o ‘Setembro Amarelo’. Para Eloiza, que atua como facilitadora de Círculos de Construção de Paz há quatro anos, a metodologia utilizada tem como foco a escuta ativa, o fortalecimento da autoestima e a valorização da vida. A proposta busca oferecer às crianças um espaço de acolhimento e reflexões positivas, sem abordar diretamente questões relacionadas ao sofrimento extremo ou à perda de esperança, mas mostrando, de forma sensível, que cada uma delas é importante e tem um lugar de pertencimento.
Os círculos foram cuidadosamente planejados e adaptados para atender às necessidades específicas das crianças, com uma proposta direcionada especialmente àquelas acompanhadas pela equipe de psicólogos da Secretaria Municipal de Educação. Segundo as professoras, é durante os atendimentos realizados pela equipe de psicólogas que as demandas mais delicadas das crianças são identificadas. Questões emocionais muitas vezes ligadas ao ambiente escolar ou familiar, acabam repercutindo de forma profunda no desenvolvimento escolar, social e pessoal dos estudantes.
Pedagoga há 26 anos e com a experiência de quem acompanha de perto a realidade dos estudantes, a coordenadora pedagógica Maria Aparecida Oliveira explica que os círculos têm a capacidade de criar uma atmosfera genuína de pertencimento, agindo especialmente sobre aqueles que dele mais precisam. “Os círculos possuem essa capacidade extraordinária de tocar as pessoas. Percebemos que não são apenas uma técnica, mas uma verdadeira forma de acolhimento. Para muitas crianças, eles se transformaram no único espaço onde podem falar, ser ouvidas e aprender a lidar com seus sentimentos. É nesse processo que vemos vínculos sendo reconstruídos e um ambiente mais humano se transformando”.
Durante os encontros, foram realizadas dinâmicas marcantes, como a atividade do espelho, onde cada aluno se apresentava olhando para sua própria imagem e compartilhando seus valores, e a das correntes, onde sentimentos negativos como medo, raiva e dor foram simbolicamente rasgados, representando a possibilidade de libertação. Outra atividade utilizou balões que, ao serem estourados, revelavam a mensagem: “O mundo é melhor porque você existe”.
A iniciativa da Escola Monteiro Lobato é resultado não apenas do domínio na aplicação dos Círculos de Paz, mas também da criatividade e sensibilidade das facilitadoras. Quanto mais exercitam a prática, mais desenvolvem a habilidade de reconhecer situações e criar espaços adequados para a vivência dos círculos, fortalecendo vínculos, prevenindo conflitos e favorecendo um ambiente escolar mais colaborativo.
O trabalho, marcado pela experiência e criatividade dos facilitadores, gerou frutos importantes que fizeram de Campo Verde referência, dentro e fora de Mato Grosso, no uso dos Círculos de Paz como estratégia de comunicação e desenvolvimento socioemocional nas escolas. A partir da Lei nº 2866, sancionada em 9 de agosto de 2022, todas as unidades da rede municipal passaram a adotar a prática como recurso pedagógico para fortalecer vínculos e promover ambientes mais saudáveis.
Foto: Escola Municipal Lobato
