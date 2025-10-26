Comarca de Pedra Preta celebra 35 anos de compromisso e dedicação à Justiça

A Comarca de Pedra Preta completa neste domingo (27 de outubro) 35 anos de serviços prestados à população, reafirmando o compromisso do Poder Judiciário de Mato Grosso com a oferta de uma Justiça acessível, célere e eficiente.

Instalada em 27 de outubro de 1990, a unidade atende o município de Pedra Preta e o distrito de São José do Planalto, sendo uma referência de proximidade com o cidadão na região sudeste do estado.

Criada pela Lei nº 5.428, de 9 de janeiro de 1989, a comarca é de Entrância Inicial e possui Vara Única, atualmente sob direção do juiz Márcio Rogério Martins, responsável por conduzir os 36 processos em trâmite.

Ao longo dessas mais de três décadas, a Comarca de Pedra Preta contou com o trabalho e a dedicação de diversos magistrados, que contribuíram para fortalecer a presença do Judiciário no município. Já exerceram a função de juiz(a) diretor(a) os seguintes magistrados: Graciema Ribeiro Caravella (primeira diretora), Sonja Farias Borges de Sá, Alexandre Elias Filho, José Luiz Leite Lindote, Marco Aurélio dos Reis Ferreira e Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes.

Mais do que uma data comemorativa, os 35 anos da Comarca de Pedra Preta representam a consolidação de um trabalho contínuo em prol da Justiça, da cidadania e da confiança da sociedade no Poder Judiciário mato-grossense.

