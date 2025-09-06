JUSTIÇA
Comarca de Porto Alegre do Norte celebra 25 anos de instalação
A Comarca de Porto Alegre do Norte, localizada no nordeste de Mato Grosso, completa neste sábado (6 de setembro), 25 anos de instalação. Criada pela Lei nº 5.531/1989 e instalada oficialmente em 2000, a unidade jurisdicional se consolidou como referência para a população da região, atendendo aos municípios de Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, Confresa e São José do Xingu.
Atualmente, a Comarca conta com três Varas em funcionamento, sob a titularidade dos juízes Alex Ferreira Dourado (1ª Vara), Natália Paranzini Gorni Janene (2ª Vara) e Caio Almeida Neves Martins (3ª Vara e juiz diretor do foro). Juntas, as unidades concentram 12.232 processos em tramitação.
O trabalho é desenvolvido em conjunto por magistrados, 31 servidores efetivos e comissionados, seis estagiários, cinco credenciados e 11 colaboradores terceirizados, que garantem a prestação jurisdicional à população da região.
Ao longo de sua trajetória, a Comarca contou com a direção de diversos magistrados, entre eles: Eviner Valério, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, Cristiane Padim da Silva, Luciene Kelly Marciano Roos, Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto, Daniel de Sousa Campos e Janaina Cristina de Almeida.
As duas décadas e meia de atuação da unidade são marcadas por histórias que evidenciam não apenas a dedicação de juízes e servidores, mas também a relevância da Justiça de Mato Grosso na vida das comunidades atendidas.
Um exemplo é a iniciativa inovadora da juíza Cristiane Padim, que, ao assumir a Comarca em um período em que não havia servidores efetivos, promoveu cursos de prática jurídica aos sábados para estagiários e contratados.
Para o juiz diretor do foro, Caio Almeida Neves Martins, participar deste momento é motivo de orgulho. “É com grande satisfação que participo deste momento histórico, em que a Comarca de Porto Alegre do Norte celebra 25 anos de instalação, comemorando suas bodas de prata. Esta é uma terra marcada pelo contínuo desenvolvimento econômico e social, habitada por pessoas valorosas e por servidores dedicados que honram o Poder Judiciário. Entregar a jurisdição nesta comarca é reafirmar o compromisso com a cidadania e com os direitos daqueles que aqui vivem e transitam”, declarou.
JUSTIÇA
Ouvidoria aproxima cidadão do Judiciário e fortalece a transparência em Mato Grosso
A Ouvidoria do Poder Judiciário de Mato Grosso é o canal de comunicação direta entre o cidadão e a Justiça estadual. Seu papel é ouvir a sociedade, receber manifestações e colaborar para o aprimoramento dos serviços prestados pelo Judiciário.
Mais do que um espaço de atendimento, a Ouvidoria é um instrumento de cidadania e transparência, que garante a efetividade de direitos e a melhoria da qualidade dos serviços públicos.
Entre suas atribuições estão: receber reclamações, sugestões, denúncias, elogios e pedidos de informação; acompanhar o andamento das manifestações; propor soluções para problemas identificados; promover a conciliação e mediação entre usuários e órgãos do Tribunal; e encaminhar relatórios periódicos de atividades à Presidência e à Corregedoria.
A estrutura da Ouvidoria é composta pelo desembargador Rodrigo Roberto Curvo, que exerce a função de ouvidor, e pelo juiz auxiliar Bruno D’Oliveira Marques, garantindo suporte técnico e administrativo ao serviço.
Para o ouvidor, desembargador Rodrigo Roberto Curvo, a Ouvidoria é um elo essencial entre a sociedade e a Justiça. “O cidadão encontra na Ouvidoria um espaço de escuta qualificada e de respeito. Nosso compromisso é transformar as manifestações recebidas em melhorias efetivas para os serviços prestados pelo Judiciário”, destacou.
A atuação da Ouvidoria também contribui para o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça, fortalecendo a participação popular e assegurando que a voz do cidadão seja parte ativa no processo de gestão pública.
Confira os canais da Ouvidoria do Poder Judiciário de Mato Grosso:
Página da Ouvidoria: https://ouvidoria.tjmt.jus.br/
Formulário eletrônico: https://clickjudapp.tjmt.jus.br/ouvidoria
Central de Atendimento: 0800 647 1420
E-mail: [email protected]
Atendimento presencial: De Segunda a Sexta das 12h às 19h – Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Rua C, S/N – C.P.A, Cuiabá – MT – CEP 78049-926
Correspondência Física: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Rua C, S/N – C.P.A, Cuiabá – MT – CEP 78049-926
Serviço de Atendimento para pessoa surda:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/
Balcão Virtual: De Segunda a Sexta das 12h às 19h – https://tjmt-teams-apps-balcao-virtual.azurefd.net/meeting/OuvidoriaTJMT
JUSTIÇA
MPMT debate impactos das obras na mobilidade urbana em Cuiabá
Os impactos da execução simultânea de grandes obras nas principais vias estruturais de Cuiabá serão debatidos em audiência pública na sede das Promotorias de Justiça da Capital com transmissão pelo canal oficial do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) no YouTube. O evento que será realizado na próxima quarta-feira, dia 10 de setembro, às 9h, é uma iniciativa da 29ª Promotoria de Justiça de Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística. O tema da audiência é “Mobilidade Urbana em Cuiabá: Desafios e Soluções Durante a Execução de Obras nas Vias Estruturais da Capital”. Serão discutidos os transtornos causados pelas intervenções em andamento, como as obras do BRT (Bus Rapid Transit), a reforma do Viaduto do CPA e a construção da Trincheira no Jardim Leblon. O objetivo é coletar contribuições da sociedade civil, autoridades públicas, especialistas e representantes do setor produtivo para a elaboração de um plano de ação que minimize os impactos à mobilidade urbana, garantindo o direito de ir e vir da população durante o período das obras, previsto até 2026.Segundo o promotor de Justiça Carlos Eduardo Silva, “a população enfrenta desafios diários devido à falta de previsibilidade sobre as interrupções no trânsito e as opções de vias alternativas. A ausência de um plano emergencial discutido com os cidadãos, o não escalonamento de horários de servidores públicos, a falta de fiscalização de veículos pesados e a carência de manutenção e sinalização adequadas são pontos críticos que precisam ser resolvidos.”As discussões e posicionamentos serão registrados em ata, subsidiando futuras ações do Ministério Público voltadas à organização e fiscalização das obras, além da implementação de medidas como sinalização adequada, controle de horários de circulação de veículos pesados, escalonamento de atividades públicas e horários alternativos para execução das obras.Foram convidados para participar representantes da UFMT, CDL Cuiabá, Sinduscon-MT, Fiemt, Fecomércio-MT, Instituto Cidade Legal, além das secretarias municipais e estaduais responsáveis pela gestão urbana. Durante a audiência, os convidados terão cinco minutos para exposição inicial, seguidos pelas manifestações dos inscritos, também com tempo limitado.
