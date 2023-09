Comarca de Primavera do Leste abre processo seletivo para conciliador

O Secretário adjunto de Turismo, Felipe Wellaton, esteve presente no município e participou da solenidade de abertura do Festeja Sinop, no último sábado, no Estádio Gigante do Norte. O representante do Governo do Estado, destacou a pujança do município e a importância de eventos como esse, que reúne atrações culturais regionais e nacionais, disputas esportivas em diversas modalidade e as edições do Torneio de Pesca e Festival de Praia, para movimentar a economia, o turismo e atrair visitantes de toda a região e do Estado.

O secretário ressaltou a importância dos investimentos e da organização do Festeja Sinop para o setor. “A cada R$1 real investido, voltam R$100. Vale ressaltar, que são mais de 500 cadeias envolvidas, como alimentação, hotelaria, entre outros. Por exemplo, eu vim da capital, estou em um hotel, abasteci o carro aqui, então isso movimenta todo comércio, a economia e o turismo. E toda a região, como Sorriso, Guarantã do Norte e Peixoto de Azevedo, tem matogrossenses vindo pra Sinop pra trazer mais dinheiro pra cidade, fomentando a economia. Quero deixar os parabéns ao prefeito Roberto Dorner pelo grande trabalho”, destacou Wellaton.

A comemoração dos 49 anos do município começou no sábado (2), reunindo cerca de 30 mil pessoas para acompanhar a largada da 31ª edição dos Jogos Olímpicos e prestigiar o primeiro dia de festa, com show nacional com Barões da Pisadinha, ao lado da família e dos amigos. No domingo, ocorreu o Torneio de Pesca, com participação de mais de 400 competidores de todo o Estado e mais de R$100 mil em prêmios.

O Festeja Sinop é uma realização da Prefeitura de Sinop, com patrocínio do Grupo Sinop, MB Engenharia e Meio Ambiente, Shopping Sinop, Energize-C Eletropostos e apoio da Câmara Municipal de Vereadores.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT