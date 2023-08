Comarca de Rondonópolis realiza formação de 85 novos facilitadores de Círculos de Paz

Cerca de 2,5 mil atletas vão participar da 31ª edição dos Jogos Olímpicos. A abertura será realizada neste sábado (02), no Estádio Gigante do Norte e faz parte da programação do Festeja Sinop, em comemoração aos 49 anos do município. Neste ano, a competição oferecerá uma premiação de R$50 mil e mais duas motos, e terá as modalidades coletivas e individuais. A Abertura será às 20h, no estádio Gigante do Norte.

Ao todo, serão 18 modalidades: basquetebol, futebol sete, futsal, handebol e voleibol fazem parte das modalidades coletivas que serão disputadas nos naipes masculino e feminino. Já nas modalidades individuais, a 31ª edição dos Jogos terá ciclismo, karatê, judô, mountain bike, natação, tênis de mesa e xadrez. Também haverá competição de vôlei de praia, futevôlei e basquete 3×3. O regulamento da competição pode ser conferido na Gerência de Esportes.

“Com a participação de atletas de todas as idades e modalidades esportivas, os Jogos Olímpicos é um evento muito aguardado pelos competidores, e já é uma tradição em Sinop. Assim como em outras edições, a abertura contará com a presença dos atletas inscritos de todas as modalidades. Será um evento lindo, que marca o início das festividades do aniversário do nosso município”, frisou o gerente de Esportes, Gabriel Vasconcelos.

As primeiras disputas já começam no dia posterior a abertura, no domingo (03). As chaves, horários e locais das disputas serão divulgadas.

O Festeja Sinop é uma realização da Prefeitura de Sinop, com patrocínio do Grupo Sinop, MB Engenharia e Meio Ambiente, Shopping Sinop, Energize-C Eletropostos e apoio da Câmara Municipal de Vereadores.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT