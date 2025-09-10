Comarca de Tangará da Serra suspende expediente presencial nesta quarta-feira

O expediente presencial do Fórum da Comarca de Tangará da Serra será suspenso nesta quarta-feira (10 de setembro) em razão da substituição de todos os switches da rede cabeada e dos equipamentos centrais de internet do prédio. A medida consta na Portaria nº 093/2025, assinada pelo juiz diretor do Foro, Diego Hartmann.

Apesar da interrupção local dos serviços de rede e internet, os prazos processuais não serão afetados, já que todo o acervo da Comarca tramita de forma eletrônica, por meio das plataformas Processo Judicial Eletrônico (PJe), Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) e CIA, que permanecerão acessíveis ao público externo.

Durante a suspensão do atendimento físico, servidores e estagiários deverão atuar em regime de teletrabalho, no horário normal de expediente. A portaria ressalta que caberá a cada unidade judiciária avaliar a realização de audiências marcadas para o dia 10, já que não será possível utilizar a sala passiva e a sala de depoimento especial devido à falta de conexão no prédio.

