Comarca de Tangará da Serra suspende expediente presencial nesta quarta-feira

10/09/2025

O expediente presencial do Fórum da Comarca de Tangará da Serra será suspenso nesta quarta-feira (10 de setembro) em razão da substituição de todos os switches da rede cabeada e dos equipamentos centrais de internet do prédio. A medida consta na Portaria nº 093/2025, assinada pelo juiz diretor do Foro, Diego Hartmann.

Apesar da interrupção local dos serviços de rede e internet, os prazos processuais não serão afetados, já que todo o acervo da Comarca tramita de forma eletrônica, por meio das plataformas Processo Judicial Eletrônico (PJe), Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) e CIA, que permanecerão acessíveis ao público externo.

Durante a suspensão do atendimento físico, servidores e estagiários deverão atuar em regime de teletrabalho, no horário normal de expediente. A portaria ressalta que caberá a cada unidade judiciária avaliar a realização de audiências marcadas para o dia 10, já que não será possível utilizar a sala passiva e a sala de depoimento especial devido à falta de conexão no prédio.

Autor: Flávia Borges

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Réu é condenado a 14 anos por matar jovem em barbearia

15 horas atrás

09/09/2025

Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres (169 km de Cuiabá) condenou, nesta segunda-feira (09), o réu Ewander Soares da Silva à pena de 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo homicídio qualificado de Fausto Jonas dos Santos, de 18 anos, ocorrido em 25 de junho de 2024, em uma barbearia localizada no município.Conforme apontado no julgamento pelo promotor de Justiça Roberto Arroio Farinazzo Junior, o réu foi responsabilizado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal).““Este foi um crime brutal, cometido com frieza e premeditação, em que a vítima, um jovem de apenas 18 anos, foi executada enquanto trabalhava. A condenação de 14 anos em regime fechado representa justiça para a família de Fausto Jonas dos Santos”, destacou o promotor de Justiça.O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime, bem como as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).De acordo com as investigações, o réu entrou na barbearia se passando por cliente, anunciou um suposto assalto e, em seguida, efetuou disparos contra a vítima, atingindo-a na cabeça. Fausto Jonas dos Santos chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).Durante o julgamento, o réu foi condenado à pena de 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sem direito de recorrer em liberdade. A decisão seguiu entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068), que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Fonte: Ministério Público MT – MT

JUSTIÇA

Candidatos de concurso da magistratura são convocados para exame psicotécnico

15 horas atrás

09/09/2025

Será realizado no dia 14 de setembro, às 8h (horário de Cuiabá) o exame psicotécnico do concurso público para ingresso na carreira da magistratura de Mato Grosso, no cargo de juiz substituto. A etapa do certame ocorrerá na FAC Educacional, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 374, bairro Poção, na capital. Os portões serão fechados às 7h30 (horário local). Confira o edital de convocação e a relação dos candidatos convocados clicando aqui.

Os candidatos deverão comparecer no local com antecedência de 1 hora fixado para início do exame, munidos de documento oficial original de identificação com foto, caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente e duas unidades de lápis preto nº 2.

Não haverá segunda chamada para o exame psicotécnico, sendo automaticamente eliminado do concurso público o candidato que não comparecer até o fechamento dos portões.

O exame psicotécnico possui caráter eliminatório e será realizado por uma banca examinadora a ser designada pela FGV, que emitirá parecer conclusivo sobre os candidatos. O exame ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia nº 02/2016 e nº 09/2018 e demais legislações vigentes da classe.

O exame psicotécnico permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido.

Recomendações – Aos candidatos convocados para o exame psicotécnico sugere-se dormir bem na noite anterior (desejável 8 horas de sono); alimentar-se adequadamente na noite anterior e no dia do exame, com refeições leves e saudáveis; evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, nas 24 horas que antecedem o exame; usar óculos de grau, caso faça uso; além e evitar realizar atividade física de alto impacto, na noite anterior.

Autor: Celly Silva

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Segurança

SEGURANÇA10/09/2025

Polícia Civil deflagra segunda fase e cumpre mandados em investigação de fraude em contratos públicos da Metamat

SEGURANÇA10/09/2025

Polícia Civil deflagra nova operação contra facção criminosa envolvida com movimentação milionárias em MT

SEGURANÇA09/09/2025

Ação da PM e PJC apreende entorpecentes após queda de aeronave em região rural

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Economia & Finanças

