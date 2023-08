Combate à violência de gênero norteia votos na Comissão de Constituição, Justiça e Redação

O Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros recebe nesta quinta-feira (24), às 20h, o lançamento do álbum “1ª Coletânea de Rasqueado Cacerense” do cantor e compositor Henrique Maluf. O evento terá acompanhamento da Orquestra CirandaMundo, participação de convidados, além de gravação de DVD.

Para entrada, será cobrada a entrega de 1 kg de alimento não perecível mais R$ 2. O público poderá conferir músicas inéditas e outras já gravadas anteriormente por compositores que estarão presentes à apresentação. Contando com Henrique Maluf, são cinco compositores. Ao lado dele, estarão Guapo, Emerson Dourado, Adãozinho da Harpa e Roco Martins.

“Eles vão entrando de acordo com suas idades, dos mais velhos até os contemporâneos”, adianta Maluf.

O músico estuda o rasqueado pantaneiro no trabalho do mestrado que cursa em História pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). “Esse concerto é resultado de uma pesquisa etnomusical, que parte de 1984 até os dias atuais. Uma pesquisa antropológica que eu tenho feito há anos frente ao rasqueado pantaneiro da região de fronteira de Mato Grosso, especificamente da região de Cáceres”, explica Maluf. Lorena Ly e Pescuma são outros nomes a participar do show; os dois fizeram parte dessa pesquisa com Maluf e gravaram música para o álbum.

Henrique Maluf lembra que o rasqueado é resultado de um mistura de ritmos paraguaios com a música do estado. Por conta da diferença dos instrumentos presentes em Cuiabá na época desse intercâmbio e também da vida na capital comparada aos costumes da região de fronteira, são marcantes as características que distanciam o rasqueado cuiabano do chamado rasqueado pantaneiro ou de fronteira. “No pantaneiro são outros instrumentos, mais para o violão, acordeon, harpa, menos instrumentada, não tem tanto sopro. As poéticas são mais líricas, as músicas são poemas pantaneiros”, conta o músico.

Por conta da participação da Orquestra CirandaMundo, o concerto desta quinta trará notas a mais para a simplicidade pantaneira. É recomendado que o público chegue com antecedência ao Teatro Zulmira, pois não haverá venda antecipada de ingressos. “Esse disco e esse concerto são uma celebração para música mato-grossense né, para apresentar pra comunidade mais um resultado legítimo da nossa cultura, a existência de outros panoramas, outros fazeres artísticos tão mato-grossenses quanto outros. Então o convite é para que venham apreciar, tragam a família, é um concerto super bonito, dinâmico e emocionante”, chama Maluf.

SERVIÇO:

Evento: Fronteira Sinfônica – Orquestra CirandaMundo e Henrique Maluf

Data: 24 de agosto, às 20h

Local: Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível + R$ 2,00