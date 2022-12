Começa hoje o Festival Gastrô Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros

Começa hoje (3) o Festival Gastrô Alto Paraíso, com a participação de restaurantes, padarias, bistrôs e cafés da região da Chapada dos Veadeiros. Os estabelecimentos vão elaborar pratos com ingredientes do Cerrado para o evento, que pretende envolver toda a cadeia da gastronomia regional – desde o pequeno produtor até restaurantes premiados.

A culinária faz parte do roteiro de turistas que vêm de todo o país para conhecer as atrações naturais da região, que incluem diversas cachoeiras. Até o dia 12 de dezembro, quando também é celebrado o aniversário do município de Alto Paraíso de Goiás, os turistas poderão saborear os pratos especialmente elaborados por chefs dos estabelecimentos.

Durante o período do festival, as pousadas participantes oferecem descontos aos hóspedes que informarem, no ato da reserva, que irão para o Festival Gastrô. Para mais informações do evento clique aqui.

No total são quase 30 estabelecimentos participantes de Alto Paraíso de Goiás, da Vila de São Jorge e do bairro Moinho oferecendo menu exclusivo e desenvolvido com frutos, óleos, sementes, flores comestíveis e outros ingredientes regionais.

“O Festival Gastrô é uma ótima oportunidade de negócios com uma gastronomia ímpar que só tem aqui no Cerrado e com muita hospitalidade para os que chegam”, diz o chef Isaac Macena, do restaurante L’Alcofa.

Os estabelecimentos incluem restaurantes, bistrôs, pousadas, bares, lanchonetes, padarias, produtores de alimentos artesanais e demais produtores de comidas e bebidas. A realização do Festival Gastrô Alto Paraíso é da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico do município com a Associação de Comércio e Indústria (ACIAP).

“É um festival para integrar produtores, empreendedores, turistas e moradores da Chapada”, destaca a Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Alto Paraíso de Goiás, Melissa Viana. Para ela, assim como os pontos turísticos e a história da cidade, a culinária e os pratos típicos também fazem parte da cultura local.

“O público terá uma experiência completa, que vai muito além de comer. É uma imersão na história dos produtos, alimentos e na cultura local como um todo.”

O empresário Marco Antonio Pereira, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Alto Paraíso, destaca o objetivo do Festival Gastrô de fortalecer a gastronomia, o turismo e a cultura regional.

“Queremos mostrar que essa região, já destacada no turismo nacional e internacional por ser um local de muitas belezas naturais, também é uma potência gastronômica sustentada por toda uma cadeia produtiva que envolve desde o pequeno produtor que comercializa seu produto na feira à alta gastronomia.”

Para o chef Lui Verones, do Cozinha do Cavaleiro, o Cerrado será o principal foco do evento: “Valorizar os ingredientes e produtos naturais do cerrado é uma conduta profissional minha que busco deixar evidente nas minhas ações dentro e fora da Cozinha do Cavaleiro. O Festival Gastrô, com a obrigatoriedade de usar produtos do Cerrado, faz com que o nosso bioma seja o grande astro desse show de delícias que estamos prestes a enaltecer. Viva o cerrado!”

Bares, restaurantes, bistrôs e feirantes

1. Torresmo

2. Café com Graça

3. Jambalaya

4. Lobo Guará

5. Cozinha do Cavaleiro

6. Taboca’s

7. Maracangalha

8. Benzim

9. Boteco Carioca

10. Barzen

11. Maya

12. Rústico

13. Sol da Chapada

14. Na Mata

15. Farofa

16. Alquimia

17. Arte Paradise

18. Santo Cerrado

19. Sintropia

20. Vendinha

21. Nina Compotada

22. Bistro Vinil

23. Restaurante Ei

24. Roteiro dos vinhos

25. Hotel Tapindare

26. L’Alcofa

27. Il Pandrino

28. Pariká

29. Feira Popular da Agricultura Familiar (cerca de 15 participantes)

Pousadas

1. Alfa e Omega

2. Chalés Vila Toá

3. Meu Talento

4. Pousada Maya

5. Paraíso dos Pândavas

6. Pousada Di Marina

7. Estância Jacy

8. Pousada Inacia

9. Pousada Casa das Flores

10. Hotel Tapindare

11. Baguá

12. Vila Gaia Guest House

13. Pousada Aconchego da Chapada

Programação

De 3 a 12/12 – Os estabelecimentos participantes recebem o público para conhecer o menu apresentado por cada um.

Dia 12/12 – Comemorações do aniversário de Alto Paraíso de Goiás.