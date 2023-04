Começam aulas práticas de cursos de mediação escolar e círculos de paz

A Assembleia Legislativa, por meio do Instituto Memória do Poder Legislativo (IMPL), recebe nesta semana a exposição de obras da ceramista Dalva Zulli. A mostra, que teve início na terça-feira (11), ficará aberta à visitação até quinta-feira (13), das 8h às 17h, no saguão principal sede do Parlamento.

As peças compõem a coleção “Luzes do Cerrado” que foram elaboradas com o reaproveitamento de cerâmicas e madeiras de demolição. “A coleção surgiu da ideia de utilizar coisas da nossa natureza e fazer reciclagem, por isso a coleção tem esse nome”, explica a ceramista. “Tudo que está aqui eu apanhei em Mato Grosso, em lugares diferentes como Pontes e Lacerda, Poconé e beiras de rio”, descreve com orgulho.

Ao todo estão expostas 23 peças autorais, cujos valores variam de R$ 80,00 a R$ 580,00. Valores mais altos podem ser parcelados. “São peças decorativas, mas também utilitárias e podem ser colocadas micro-ondas e máquina de lavar louça”, explica.

A exposição faz parte da agenda de eventos para divulgação da cultura e da arte mato-grossense, explica Mara Visnadi, superintendente do IMPL. “O espaço cultural da Assembleia é aberto a toda sociedade, e já se constitui numa importante plataforma de integração e também de divulgação da cultura e da arte regional”, destaca a superintendente.

Para fazer parte do calendário de eventos é preciso procurar o Instituto Memória para apresentar o projeto e verificar a disponibilidade de datas. O telefone de contato é o 3313-6938.