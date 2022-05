Comemoração do Dia das Mães é antecipada no Hospital Municipal São Benedito

O Hospital Municipal São Benedito – HMSB antecipou as comemorações do “Dia das Mães”, com a entrega de lembrancinhas nesta sexta-feira (6), para as mães colaboradoras, pacientes e acompanhantes no leito. A homenagem tem o propósito de valorizar a presença materna, vínculos afetivos e união familiar.

As mães presentes na unidade hospitalar receberam um cartão com bala e mensagem de carinho. Segundo a coordenadora do setor de qualidade, Maria de Lourdes, a homenagem é singela, mas é de coração. “Preparamos tudo com muito carinho. Quero destacar o trabalho das profissionais da saúde, com a dupla jornada entre plantões e os cuidados com a família. Elas merecem essa valorização e homenagem pelo profissionalismo, que desempenham com empatia e afeto aos pacientes”, pontua.

A psicóloga Flávia Guedes, que atua frente ao Projeto Acolher, ressalta que, as mães pacientes e as acompanhantes também foram lembradas. “A hospitalização gera angústia ao paciente e ao familiar, por isso nossa preocupação em criar um ambiente acolhedor e empático, com momentos como esse, que leva leveza as pacientes e suas famílias”, diz.

O gestor do Hospital Municipal São Benedito, Paulo Rós, enfatiza que a ação do “Dia das Mães” é mais uma atividade de acolhimento proposto pela direção da unidade hospitalar. “Desejo que todas se sintam prestigiadas neste momento, porque é isso que a gestão humanizada do Prefeito Emanuel Pinheiro quer transmitir para todas as mães”, finaliza.

“Estou muito feliz com a homenagem, em tempos difíceis é ainda mais importante qualquer demonstração de carinho. É uma iniciativa que traz ânimo e alegria durante o período de internação”, diz Quezia Marques, que acompanha o marido internado há dez dias.

A técnica de enfermagem Rosenil da Costa agradece a sensibilidade da equipe do Hospital Municipal São Benedito. “O dia das mães é uma data muito especial, além da minha profissão tenho que cuidar dos filhos. Esse reconhecimento ajuda a tornar o nosso trabalho mais especial”, enfatiza.

A ação do dia das mães foi realizada com o apoio da administração municipal, da direção do Hospital Municipal São Benedito, e envolve os setores de assistência, ambulatório, administrativo e toda a unidade hospitalar.