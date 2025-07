Comercial do DAE estará fechado na tarde desta terça-feira (29)

A disseminação de informações e a proximidade com a população não apenas encurtam distâncias, mas, principalmente, rompem barreiras e possibilitam diagnóstico precoce e até mesmo a cura em muitos casos de ISTs

Hoje, dia 28 de julho, é celebrado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, doenças contagiosas que afetam o fígado, mas que têm tratamento e, em muitos casos, cura. Pensando na importância do diagnóstico precoce e da conscientização, a equipe do Serviço de Atendimento Especializado e do Centro de Triagem e Aconselhamento (SAE/CTA) de Várzea Grande participou, na última sexta-feira (25), de uma ação de saúde na Agência dos Correios do bairro Cristo Rei. A atividade contou com palestra, testagens rápidas e acolhimento aos colaboradores da instituição.

A programação, organizada pelos Correios em alusão ao Dia de Tereza de Benguela e ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, contou com feirinha e rodas de conversa, mas teve como ponto alto a atuação da equipe de saúde, que ministrou uma palestra educativa sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e realizou testagens de HIV, sífilis e hepatites. Conscientizando-se também sobre a importância do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, os profissionais reforçaram a relevância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado das hepatites.

A enfermeira Ellen Maria conduziu a palestra, trazendo orientações sobre formas de transmissão, prevenção e tratamento das ISTs, além de reforçar a importância da unidade como espaço de escuta e cuidado especializado. “Muitas pessoas ainda têm vergonha ou receio de procurar ajuda quando percebem algum sintoma ou têm dúvidas sobre sua saúde sexual. Nosso papel é justamente quebrar essas barreiras, mostrar que o SAE/CTA está de portas abertas para acolher, orientar e cuidar com respeito e sigilo”, afirmou a enfermeira.

Durante a ação, quatro equipes de enfermagem estiveram mobilizadas para realizar testagens rápidas entre os colaboradores dos Correios. Além dos exames, os profissionais ofereceram escuta ativa, orientações personalizadas e encaminhamento imediato, em caso de necessidade de tratamento.

A gerente do SAE/CTA, Lidiane Cunha, destacou a importância de parcerias como essa entre o setor de saúde e as instituições públicas e privadas. “Quando levamos informação e prevenção para dentro dos espaços de trabalho, ampliamos o acesso à saúde. Agradecemos aos Correios por mais uma vez abrirem as portas para esse diálogo tão necessário.”

A gerente de pessoas da agência, Elizângela Cavalcanti, reforçou a importância da parceria. “Nossa intenção é justamente oferecer aos colaboradores oportunidades de cuidado e conhecimento. E a equipe de saúde cumpre esse papel com excelência, trazendo acolhimento e orientação com muita sensibilidade.”

O TRATAMENTO – A jovem A.S.J, de 27 anos, gestante de cinco meses de uma menina, comenta a importância do órgão de saúde em sua vida, após ser diagnosticada com hepatite B no pré-natal. “Comecei meu acompanhamento um pouco mais tarde, entre o terceiro e quarto mês de gestação. Foi quando descobri a hepatite B. Fui orientada a repetir os exames no postinho, e, com a confirmação, fui encaminhada para o SAE, onde o médico hepatologista já iniciou o tratamento. Foi um acolhimento rápido e muito humanizado”, contou que está em tratamento há cerca de 30 dias e reforça a importância de as gestares fazerem o pré-natal, o quanto antes. “Quanto mais cedo a gente descobre, melhor. O tratamento precoce me deu mais segurança e tranquilidade na gestação.”

CASOS EM VÁRZEA GRANDE – Os dados epidemiológicos reforçam a importância do diagnóstico precoce. De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), atualizado em 28 de julho de 2025, Várzea Grande registra os seguintes números de casos confirmados de hepatites virais:

• Hepatite A: 1 caso (2024)

• Hepatite B: 81 casos (2021 a 2025)

• Hepatite C: 67 casos (2021 a 2025)

• Hepatite D: 3 casos (2021 a 2023)

• Hepatite E: nenhum caso registrado

A participação do SAE/CTA na ação reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande em promover a prevenção, o diagnóstico precoce e o cuidado humanizado, aproximando os serviços de saúde da população, onde quer que ela esteja.

WEBPALESTRA SOBRE HEPATITES VIRAIS – A gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, Alessandra Carreira, vai ministrar a webpalestra “Entendendo as Hepatites Virais: Saúde Pública, Prevenção e Direitos do Cidadão”, em um evento virtual promovido pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, em parceria com o Núcleo Psicossocial Forense (NUPS).

O encontro será realizado no amanhã, dia 29, às 14h (horário local), com transmissão online e emissão de certificado para os participantes.

